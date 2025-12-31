換購電動機車變划算！「這縣市」新補助方案出爐 最高可拿39600元

即時中心／高睿鴻報導

追求淨零碳排已成國際趨勢，為達此目標，我國各地政府也續推運具電動化。新北市環保局今（31）曬出2026年電動機車補助方案，指出從明年起，汰舊1至5期燃油機車換購電動機車，不僅延續最高補助1萬，且「早鳥加碼補助方案」也從9000元提升至1萬、「雙汰舊加碼方案」從6000元提高至9000元。若加上經濟部7000元補助、環境部3300元獎勵金，民眾以「雙汰舊」方案，同時領兩份車體回收獎勵金的情況下，單筆最高補助額可達3萬9600元。

新北環保局長程大維表示，新北市2025年度老舊機車汰舊數、電動機車成長數、電動機車設籍數，均為六都第一。為進一步減少移動污染源，並兼顧民眾多元用車習慣，明年將提供全面性的加碼補助方案。其中，「早鳥加碼補助方案」從9000元提高到1萬元（限量4500名）、以及「雙汰舊加碼方案」從6000元提高到9,000元（限量1000名）。環保局呼籲市民把握機會，共同響應綠色運輸，打造永續宜居城市。

此外，各類別補助金額方面，環保局說明，新北市對新購電動機車最高補助4000元（限額7000名）；而換購電動機車，新北市最高補助1萬（限額8000名）；1至3期燃油機車換購微型電動二輪車、電動輔助自行車，每輛最高補助4000元（不限名額至預算用罄）。此外，為照顧弱勢族群，中低收入戶無論新購、換購電動機車，環保局均額外加碼補助1萬，且不限額。

新北市府推出換購電動機車方案。

環保局另提醒，申請補助車主須為新北市民，且購買電動機車時，已設籍該市滿1年；向新北市經銷商新購電動機車，發票日期須為2026年1月1日（含當日）後，且汰舊的燃油機車車籍，也須為新北市，符合資格者均可追溯辦理。環保局呼籲，持有10年以上燃油機車的市民朋友可把握機會，共同響應新購或換購電動機車。

環保局特別強調，年度補助名額及加碼名額有限，將依申請順序至預算用罄為止。申請者務必依據補助計畫規定辦理，如遇退件或逾期申請等情形，環保局將視同放棄該次補助及加碼名額，請符合資格民眾，立即至環保局網站補助專區下載申請表格，依線上申辦系統流程完成申請。

此外，環保局也呼籲，出廠滿5年的燃油機車，應於行照發照月前後1個月內完成年度排氣檢驗。逾期未檢，將依《空氣污染防制法》處台幣500元罰鍰，逾期6個月再罰3000元，最重將註銷牌照。為響應節能減碳，自明年1月1日起，機車排氣定檢通知將全面電子化，停止寄發紙本明信片，改以簡訊通知提醒車主定檢期限。

