換門號/SIM卡要提供遺失證明？ 中華電信：可出示購機發票、登機證或手機截圖

中華電信指出，消費者至門市辦理SIM卡更換時，門市人員會請客戶提供相關證明。戴嘉芬攝



NCC打詐新規惹議！三大電信近日發出公告，自12/30起，民眾申請更換門號或補發SIM卡時，除須提供雙證件正本外，須繳回舊卡或提供遺失證明（如報案三聯單），方可辦理，堪稱「史上最嚴格」換補SIM卡措施，NCC遭轟擾民！NCC今日（1/2）下午邀三家電信業者溝通。中華電信晚間表示，用戶到門市申辦換門號/SIM卡時，可提供的相關證明包括出示舊卡、近期購機發票等；若是出國遺失SIM卡，則可提供簽證、登機證等出入境紀錄；若無法註冊APP（如LINE、FB），而需申請新門號者，則可提供手機截圖做為證明。

NCC表示，為避免頻繁換卡成為詐騙破口，該會去年9月26日修正公布「電信事業提供電信服務風險管理機制（KYC）指引」，民眾於申請更換門號或SIM卡時提出說明及證明資料，由電信事業進行風險審核後予以更換門號或SIM卡，以加強電信事業KYC責任。並無要求必須提供報案三聯單始可更換門號或SIM卡。

NCC強調，對於民眾申辦更換SIM卡、換號等業務時，電信門市應參採用戶日常申換及使用紀錄，及民眾所提補發原因及證明資料等綜合評估風險，並非只能提供報案單。

NCC今日邀集三家電信業者溝通，再次澄清該會指引政策，呼籲業者應兼顧民眾日常需求及滾動調整就實務執行情形。

中華電信晚間回應指出，該公司自2025年12月30日起，辦理SIM卡更換或補發及更換門號時，除原有身分驗證外，門市同仁會請客戶說明申請原因及目的，並請客戶提供相關證明，包括：出示舊卡、近期換機可出示購機憑證（如發票），出國遺失SIM卡可提供出入境紀錄（如簽證、登機證）。

此外，若是用戶要註冊LINE、Facebook等社群媒體帳號，但輸入手機門號後，卻發現已被其他人註冊，只好至門市申請更換門號，這時，只須向門市人員，出示手機截圖即可。

中華電信表示，若客戶無法提供相關證明資料時，該公司將參考客戶近期更換卡片/更換門號之次數及使用紀錄，請客戶填寫相關說明文件後協助客戶辦理。

中華電信指出，該公司呼應主管機關持續強化落實KYC機制，以保障消費者權益，共同防治及打擊詐騙危害。

另依據NCC「電信事業提供電信服務風險管理機制指引」第柒項：其他精進措施的第二條、第三條指出，用戶申請更換SIM卡/補發SIM卡，或申請更換行動通信之用戶號碼時，電信事業應請用戶說明申請原因及目的，並提供證明資料，電信事業得依KYC審核結果予以酌核。

