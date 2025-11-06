換關節比沒換更糟糕 腫脹、走路歪斜！1至2成「貪快」得二度翻修 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

台灣邁入高齡化之後，因膝蓋退化性關節炎，必須更換人工膝關節的個案越來越多，但並非一勞永逸！國內外統計，手術後仍有1至2成病人對結果不甚滿意，甚至腫脹、走路歪斜，「換關節比沒換更糟糕」，醫師提醒，不是越快開刀越好，手術前評估與精準手術規劃才是成功關鍵。

77歲的林先生就飽受折磨，去年因退化性關節炎造成走路疼痛，到醫院院接受人工膝關節置換手術，原以為可以重新跑跑跳跳，沒想到術後六個月膝蓋仍持續腫脹、走路歪斜，上下樓梯困難，甚至反覆積水，每週需兩次回院抽水，生活品質大幅下降。

台中慈濟醫院關節中心醫師趙子鎔表示，Ｘ光與電腦斷層檢查發現，原來是置換的人工關節角度出現偏差，導致膝關節軸向錯位、受力不均。

趙子鎔說，人工關節應與人體重心軸線垂直，但病人術後角度卻反向歪了約十度，造成走路一踩就歪，膝蓋反覆發炎積水而疼痛，經醫病反覆分析溝通之後，決定進行「人工關節翻修再置換」手術，透過電腦斷層影像規劃，重新調整關節角度與力學軸線。

幸運的是，術後第二天，林先生便能下床行走，一個月後腫脹消退，不再反覆積水，已經能獨自行動，甚至可以自行搭公車回診，他開心直說「不再腫、不再痛，走路終於又有力量」。

趙子鎔指出，人工膝關節手術並非百分之百成功。排除組織感染、沾黏等因素，約有1%到5%的病人，可能因角度偏差或骨質問題導致置換失敗，需再次手術。他提醒，人工關節置換並非越快開刀越好，術前醫師的評估與精準手術過程，才是成功關鍵。

趙子鎔說，現代膝關節手術可藉電腦導航輔助，在術前模擬手術角度與軟組織張力，協助醫師術中更精準地置換關節，病人若確實需要開刀，就應縝密規劃、精準執行，避免病人再次承受疼痛之苦。

