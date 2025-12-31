換陣地反衛星監控 防禦遠火攻擊

中共「正義使命-2025」軍演射擊27枚PCH-191火箭彈，落彈區分別在我24浬線內及周邊，如何因應中共火箭彈威脅，成為國軍重要課題；軍事專家梅復興昨於臉書直言，中共遠程火箭的確是目前最令台灣頭痛的軍事威脅之一，短期內恐難有符合成本效益而又有效的反制手段，但國軍明顯不夠積極在嘗試不同方式和作戰概念，亟需加強努力。

梅復興指出，共軍的陸攻飛彈與遠火究竟能對我方戰術目標造成多大的實質傷害，還是要看國軍的機動兵火力能否在共軍的目獲周期之內掩蔽或疏散；保守估算約近30分鐘，主要受限於中共偵照與監控衛星涵蓋頻率，所以國軍須習慣經常移動變更陣地，使用偽裝掩蔽暨或誘餌，構建地下或強固化工事，甚至搭配反衛星監偵手段提升存活率，從而有效減低共軍遠火的任務成功率。

廣告 廣告

國防安全研究院委任副研究員揭仲則指出，台灣面對遠火系統並無較佳的攔截系統，若使用高價的愛國者、天弓防空飛彈，不僅是「不對稱的接戰」，也可能消耗國軍的飛彈，建議賴清德總統推動的「台灣之盾」應建構包含能夠防禦火箭彈的攔截系統。

前愛國者飛彈營長周宇平亦表示，中共遠程火箭彈目前在國軍系統中尚無有效的偵攔裝備，只能先獲取彈道及落點的精確度，再加上速度的變化，輔以可能的雷達截面積，將可能適用的偵攔系統模擬實施測試才能確定效果；但防空系統部署不可能全部攔截，將因政經重要性及人口稠密度，還有系統的戰備量做必要取捨。

周宇平分析，若中共遠火以全程平均0.85馬赫的速度來襲，300公里射程速度約為每秒300公尺，1000秒左右可以抵達目標，換算就是約16分鐘。