換一碗還是有！米其林餐廳「天廚川味」白飯有螞蟻 開罰

高雄知名米其林餐廳，白飯上卻有螞蟻。（圖／Threads）





高雄知名米其林餐廳，有民眾到這裡用餐被民眾抱怨，點了四樣菜花兩千多元，剛吃兩口就發現白飯上有螞蟻，告知店家後換一碗新的白飯，還是有螞蟻。

民眾把不愉快的經驗，公開在網路上引發熱議，高雄市衛生局前往稽查，仔細檢視餐廳的環境，尤其針對裝著白飯的器皿，還有周遭以及後台、廚房料理台存放食材的地方，全都一一檢視。

經過確認後高雄市衛生局，依食安法裁處3萬以上300萬以下罰鍰，同時也發現這家餐廳他的食材跟清潔用品沒有分區放置，也沒有冷藏冷凍的溫度記錄，以及從業人員並沒有依照規定健康檢查等缺失，要求業者限期改善。

