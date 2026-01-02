換SIM卡急轉彎 填寫說明也行

NCC要求下，換補SIM卡須先取得報案三聯單挨批擾民。NCC2日急轉彎，稱填寫說明文件也可以。（杜宜諳攝）

國家通訊傳播委員會（NCC）要求下，「史上最嚴格」換補SIM卡措施年前上路，擾民之舉引發全民撻伐，NCC昨日急著甩鍋，先辯稱「恐有誤解」，僅是要求加強風險審核，沒有一定要報案三聯單，在與業者會商後，決定從寬認定，即便無法提供證明，也可填寫說明文件，由業者參酌過往紀錄後協助辦理。

新版《電信事業提供電信服務風險管理機制指引》於民國114年12月30日實施，新規包括換補卡及換號服務，遺失SIM卡得先到警局報案，取得遺失證明後才能補卡，想換個新門號也有嚴格限制，不能想換就換，要符合「換回原號」、「無法註冊」或「騷擾」等三條件，並提供證明資料之後，方可辦理。面對民怨沸騰，NCC昨日說法三變，第一時間急澄清「不限遺失證明」，沒有要求須提供報案三聯單始可更換SIM卡，但對於什麼能夠作為證明卻答不出來；之後又改口「電信業者搞烏龍」，要請業者到會說明；最後發出新聞稿定調業者作法與媒體報導「恐有誤解」。

對於NCC說法，電信業基層大炸鍋，怒轟「都不是NCC的錯，都是別人的錯」，質疑NCC若無授意，為何三家電信的對外公告、作業方式完全一樣，哪有這麼巧？狂轟NCC不要被罵以後，只會說別人誤解，還推業者擋子彈，有肩膀的話直接到第一線，讓民眾罵罵看。

NCC除發出新聞稿卸責，表示業者作法是對於去年公布之指引內容有所誤解。經下午與業者溝通後，決議採取從寬認定，除原有身分驗證，門市會請客戶說明申請原因及目的，並請提供證明，若拿不出證明，也可參考近期使用紀錄，填寫相關說明文件後再協助辦理。至於「證明文件」有哪些？與會的中華電信透露，除出示舊卡，包括近期換機可出示購機憑證（如發票）、出國遺失SIM卡可提供出入境紀錄（如簽證、登機證），若因APP無法註冊申請更換門號，則可提供手機提示截圖等。

電信業者私下抱怨，新制上路前，已告知NCC此作法不可行，但NCC非要硬幹到底，他們也相當無奈。對於加重基層員警負擔的「報案三聯單」，NCC昨日會議中絕口不提，也暗示業者不要主動提起此事，一來避免民眾不爽，二來也避免警察單位反彈，成為眾矢之的。