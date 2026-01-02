換SIM卡要報案？ NCC澄清是誤解

有媒體報導，因應打詐新規，國家通訊傳播委員會(NCC)現在規定，民眾若要更換門號須先到警局取得報案三聯單，挨轟擾民。對此，NCC今天(2日)發出新聞稿表示，相關內容恐有誤解。

NCC表示，去年上半年內政部警政署統計詐騙集團利用頻繁換門號或SIM卡訛詐民眾，為避免頻繁換卡成為詐騙破口，NCC於去年(2025年)9月26日修正公布「電信事業提供電信服務風險管理機制指引」(以下簡稱KYC指引)，民眾於申請更換門號或SIM卡時提出說明及證明資料，由電信事業KYC風險審核後予以更換門號或SIM卡，以加強電信事業KYC責任，並無要求必須提供報案三聯單始可更換門號或SIM卡。

廣告 廣告

NCC補充，對於媒體所指稱內容，應是對NCC去年9月26日公布之指引內容有所誤解，NCC在該次指引內容修正時，對民眾更換SIM卡、換號等時，業者應參採用戶日常申換及使用紀錄，及民眾所提補發原因及證明資料等綜合評估風險，並非報導所載必須僅提供報案單。

另關於eSIM為一次性SIM卡，無換發或補發情形，NCC已於2日邀集業者溝通，再次澄清指引政策，呼籲業者應兼顧民眾日常需求及滾動調整實務執行情形。

NCC強調，為遏止用戶號碼或電信服務淪為詐騙工具，避免詐騙案件發生，各電信事業對於申請電信服務時應持續強化落實KYC機制，以保障消費者權益，共同防治及打擊詐騙危害。(編輯：宋皖媛)