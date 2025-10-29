握力下降恐是身心健康警訊
提拿物品、開瓶蓋到打掃家務，這些日常生活中平凡的動作都少不了握力的幫助，近年來「握力」已從單純的力量測量，演變為評估身體功能與健康狀態的重要觀察指標，尤其在高齡族群中更具意義。董氏基金會引述一篇今年三月發表於《老化臨床與實驗研究》期刊的研究指出，憂鬱症、高血壓、糖尿病、阿茲海默症、骨關節炎等疾病以及日常活動困難都與握力衰弱有關。
該研究由阿拉伯聯合大公國沙迦大學的學者進行，採用「歐洲健康、老化與退休調查（SHARE）計畫」資料進行分析，自二○一五至二○二二年間，追蹤來自十二個歐洲國家、五十歲以上的老年人，共一萬七六九八名。研究者以血漿胱抑素 C 與總膽固醇比值來評估未來出現低握力的風險，同時收集受試者的生活品質、日常活動困難以及多種共病情況。結果發現，胱抑素 C 與總膽固醇比值愈高，出現低握力的風險愈大，且發生時間更早；年齡增長、男性、過高的身體質量指數（BMI）、憂鬱症以及阿茲海默症，皆會增加個人握力衰弱的風險。更值得注意的是，低握力與日常活動能力（如爬樓梯、穿衣及從椅子起身）間存在統計顯著的預測關係。
國立屏東科技大學休閒運動健康系教授徐錦興指出，人體機能的老化並非緩慢線性進行，而是呈現斷崖式衰退現象，許多研究發現，生理功能會在四十歲、六十歲與七十五歲出現三次明顯下滑，而一旦退化往往難以完全恢復。
世界衛生組於二○一九年提出高齡整合照護指南(ICOPE)，建議以長者功能為核心，從認知、行動、營養、視力、聽力與憂鬱共六項全面評估老化狀況，其中任何一項退化都可能連帶影響其他功能，例如握力減弱與身體活動下降，可能與營養不良或社交減少有關，進而導致認知力、視聽功能的退化。
他指出，許多人誤以為老了沒力是正常的現象，應積極態度面對老化，避免「默默接受」的被動心態。其實可透過規律運動與肌力訓練扭轉衰退趨勢。徐錦興建議，善用居家附近可運動的場域或銀髮健身俱樂部等健身據點，也鼓勵設定人生運動目標，無論是馬拉松、泳渡、自行車環島或健走朝聖，選一個一輩子可投入，更有標的，讓運動計畫更有意義，同時避免身體衰弱而影響到日常生活。
