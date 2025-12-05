握力下降！不只是「年紀大」 小心這可能是全身健康警訊 若輕忽下場慘！

握力變弱不是老化！恐示警大腦與全身退化 (圖/TVBS)

過去不少人認為握力下降，只是老化的一種表現，但近期研究指出，握力下降不只是肌肉骨骼系統，甚至也是神經系統，大腦一起退化的早期表現。而握力下降的病人，不只是容易有肌少症，更容易會有糖尿病，高血壓，憂鬱症，甚至認知功能下降風險，對骨科骨科來說，握力下降也常常和下肢肌力及核心肌群無力有關。」

彰化秀傳醫院骨科部主治醫師 李俊毅表示這類病人就更容易會有一些步態不穩，甚至跌倒的風險，會增加我們髖部骨折啊、腕部，甚至脊椎骨折的一個風險。所以如果近期發現到自己打開寶特瓶，或是甚至擰毛巾這些日常行為都變成吃力的話，那就不要單純只認為只是老化，應該當成一個全身性的一個警訊。

民眾常常會遇到腳麻腳痛的情形，那什麼樣的狀況會覺得比較危急，需要趕快送醫呢？中山醫學大學附設醫院神經內科主治醫師 林煜承指出常常在診間看到病患的經驗而言，大概就是一些單側性腳腫脹、紅腫、熱痛所造成的可能比較需要特別注意。那雙側因為常常會有一些其他器官造成的原因，那單側性的可能就因為，我們血管畢竟是離心臟最遠的，它常常可能最先出現栓塞症狀，會先從一邊的腳出現。

人體動作的產生，其實是有一套固定的神經鏈結在操控。

成大醫院高齡醫學部主治醫師 黃議德表示猶如一台列車，需要經過好幾個不同的車站，最後才抵達目的地。好比說我們舉個手、抬個腳，都是一路從我們的大腦傳到脊髓，脊髓發出周邊神經，接著在周邊神經的末梢，也就是神經肌肉接合處，發出神經傳導物質給肌肉。肌肉再透過肌腱來帶動骨頭，而骨頭跟骨頭之間，可能還有韌帶或是關節，最後才做出一個動作。

高雄秀傳醫院骨科主治醫師 王登冠進一步指出人體機能的老化是呈現斷崖式的衰退，研究發現生理功能會在40歲60歲，及75歲呈現3次的明顯下滑，一旦衰退後便難以恢復。老人沒力，可能是衰弱症及肌少症的警訊。不但增加跌倒及失能的風險，也增加其他慢性疾病的發生機率。我們應該透過規律的運動，以及肌力訓練來扭轉頹勢。建議每週應進行150分鐘的中高強度有氧運動。刺激腦部分泌腦內啡及血清素也增加肌耐力。

握力看似只是手部的一項簡單能力，但愈來愈多研究提醒我們，它可能是檢視全身健康，預測未來風險的重要指標，握力不僅與肌肉力量和日常功能密切相關，也與心血管健康，慢性病，認知功能衰退，甚至全因死亡率 (all-cause mortality) 有顯著關聯。

東元綜合醫院骨科主治醫師 張耀元表示握力除了是我們手部肌力，首先在腦部的部分會跟病患他的認知功能、失智，以及腦血管疾病的發生機率相關。另外在全身部分包含了糖尿病、骨質疏鬆、肌少症等等，這些也都被研究指出跟握力相關，那另外在老人家的部分，有研究指出握力也是老人家生存健康長壽， 以及壽命它的預測指標之一。

彰化秀傳醫院骨科部主治醫師 李俊毅提醒民眾養成規律的一個運動習慣，每週呢大概維持150分鐘的運動量，那像是快 快走啦，騎車游泳這些都可以幫助我們肌肉訓練，以及心肺功能的提升，就是肌肉的一個阻力訓練，練習我們上肢前臂等等的肌肉，像是可以使用一些橡皮筋啊，或者是一些彈力球，甚至練習擰毛巾等等動作。

握力看似微不足道，只是 手有沒有勁，但愈來愈多研究顯示，可能是反應多重健康面向的整合指標 ，可別等到跌倒、失能、住院，才後悔忽略握力變弱，務必隨時重視身體狀況!

