握力太弱恐致恐「5大疾病」！最新研究示警 高血壓、糖尿病中招
提拿物品、開瓶蓋到打掃家務，這些日常生活中平凡的動作都少不了握力的幫助，近年來「握力」已從單純的力量測量，演變為評估身體功能與健康狀態的重要觀察指標，尤其在高齡族群中更具意義。董氏基金會引述一篇2025年3月發表於《老化臨床與實驗研究》期刊的研究指出，憂鬱症、高血壓、糖尿病、阿茲海默症、骨關節炎等疾病以及日常活動困難都與握力衰弱有關；更值得注意的是，低握力與日常活動能力（如爬樓梯、穿衣及從椅子起身）間存在統計顯著的預測關係。
高齡整合照護以長者功能為核心 共六項全面評估老化狀況
世界衛生組織於2019年提出高齡整合照護指南（ICOPE），建議以長者功能為核心，從認知、行動、營養、視力、聽力與憂鬱共六項全面評估老化狀況，其中任何一項退化都可能連帶影響其他功能，例如握力減弱與身體活動下降，可能與營養不良或社交減少有關，進而導致認知力、視聽功能的退化。
人體機能老化呈斷崖式下滑 不要認為老了沒力是正常現象
國立屏東科技大學休閒運動健康系教授徐錦興亦指出，人體機能的老化並非緩慢線性進行，許多研究發現，生理功能會在40歲、60歲與75歲出現三次明顯下滑，而一旦退化往往難以完全恢復。許多人誤以為老了沒力是正常的現象，但應積極態度面對老化，避免「默默接受」的被動心態。徐錦興教授建議，其實可透過規律運動與肌力訓練扭轉衰退趨勢。
握力反映身心健康現象 早期憂鬱症狀持續兩週以上應就醫
董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨說明，握力是反映人體健康現象的指標。當出現早期憂鬱現象時，常會對事物失去興趣、提不起勁、不想做任何事，進而減少日常運動，易導致肌肉量下降、骨骼負擔增加，容易產生行動不便，形成活動力下降的惡性循環。若發現握力變弱，可能是身體與心理同時發出的健康警訊。建議的積極做法可從情緒穩定著手，而運動是不二法門，可促進大腦分泌血清素、腦內啡等神經傳導物質，有效改善情緒，心情變好。
葉雅馨主任提醒，應留意早期憂鬱症狀，像是情緒持續低落、心肝頭或胸坎綁綁、食慾不振、行動與社交能力和以前相比明顯下降、經常感到疲倦或對生活感到無意義等，當症狀持續兩週以上，建議透過憂鬱情緒測量檢視目前的狀態，必要時尋求專業醫療求助。
（常春月刊／編輯部整理、文章授權提供／健康醫療網、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）
延伸閱讀：
·我能長壽嗎？醫曝「從頭到腳5部位」一看就知道 握力強心臟病風險也降低了
·預防失智必做「這4種運動」！研究認證 尤其這1時間做更有效
其他人也在看
台印智庫簽MOU 盼有效應對中國政策
（中央社記者李晉緯新德里15日專電）台灣與印度智庫在印度新德里簽署合作備忘錄（MOU），將強化合作，期待在雙方合作下，更有效地因應中國作為，並努力促使中方調整政策，使其不再過於強勢。中央社 ・ 1 天前
被誤會最深的「3大食材」冤案！營養師揭真相 肉雞沒打針啦
許多民眾在挑選食材時，常因網路流傳的片面資訊而對健康食物產生誤解。從橄欖油、肉雞到豆製品，這些日常常見的食材，其實都背負了「不必要的罪名」。營養師徐慈家指出，只要掌握正確烹調方式與攝取原則，不但能安心享用，還能發揮保健功效。 橄欖油不只能涼拌 高溫烹調同樣安全 市面上許多人認為橄欖油只能用於涼拌，否則加熱後容易變質產生有害物質。徐慈家營養師表示，其實這是長期被誤傳的觀念。橄欖油的發煙點可達攝氏190至200度，而日常家庭烹飪如炒菜、煎、炸等溫度多介於120至180度之間，仍在安全範圍內。橄欖油主要成分為單元不飽和脂肪酸（Omega-9），同時含有天然抗氧化多酚與維生素E，可幫助減少氧化壓力、維持血管彈性。相較於動物性油脂，橄欖油能有效降低低密度膽固醇（LDL），有助於心血管保健。徐慈家營養師建議，日常烹飪可依料理需求選擇不同等級的橄欖油，初榨橄欖油適合涼拌或低溫煎炒，精製橄欖油則可安心用於高溫烹調。 肉雞無生長激素問題 炸雞風險在高溫油脂 網路上流傳「肉雞為了長得快被注射生長激素」的說法，長期引起消費者疑慮。徐慈家營養師解釋，實際上，這項指控並不符合現代養殖實況。生長激素藥劑價格高昂、常春月刊 ・ 17 小時前
又見毒蛋 畜牧場疑偷賣3萬顆至台中
又見芬普尼蛋！衛福部食藥署14日接獲台中市食安處通報，台中龍忠蛋行販售的籃蛋，被檢出0.05ppm的芬普尼，且疑為文雅畜牧場仍在移動管制期間非法流出，這批問題蛋共出貨200籃，每籃200顆，現場庫存38籃，其餘約162籃、逾3萬顆蛋已售出。衛福部長石崇良直言，這讓我們覺得不可思議，一定嚴格查處，也提醒消費者，若曾經在龍忠蛋行買過蛋，可以拿回去退貨，不要食用。中時新聞網 ・ 1 天前
崑山科大展現人工智慧與工程創意實力 四度蟬聯萬潤競賽獲獎最多學校
萬潤科技主辦、崑山科技大學承辦的「萬潤2025創新創意競賽」邁入第18年，競賽以全球大專院校及高中職學生為對象，分「電機資訊類」與「工程應用類」及「碩博士論文組」；崑山科大共榮獲12項殊榮，包含1個金獎、1個「最佳應用獎」、2個「最佳創意獎」及8項佳作，四度蟬聯獲獎最多學校。「萬潤2025創新創意競賽」由萬潤科技主辦，崑大工程學院與機械工程系承辦，並獲得教育部、國家科學及技術委員會南部科學園區管理局、財團法人麗偉基金會、中國機械工程學會高雄市分會、財團法人真善美教育基金會、財團法人沈水德翁文教基金會、財團法人崑山科技大學校友教育基金會等多個單為支持，協助青年學子提升創新創意及專利申請興趣，進而強化國際競爭力。此屆大專組164隊報名組別中有100隊入圍；高中職組23隊報名組 ...台灣新生報 ・ 14 小時前
「沒汙染也不建議水庫設光電！」為何水利專家如此建議？
因應2050國際淨零碳排潮流，台灣正大步推動能源轉型，提高再生能源的供給，但推動過程中卻產生許多「綠色衝突」。以光電為例，其在再生能源中的發電占比已於去年升至45.1%，但從光電板在風災後漂浮水面、水庫設置電板等質疑聲浪層出不窮，後續推動面臨挑戰。究其根本原因，一位水利專家懇切表示，是因為台灣多從「遠見雜誌 ・ 17 小時前
大崙頭尾山造林臺灣肖楠 定期撫育碳吸存量高4倍
台北市大地工程處因應2050淨零目標，重視森林的碳匯功能，在士林與內湖交界的大崙頭尾山，積極推動造林與森林撫育工作，大地處指出，經科學評估，經定期撫育的樹木明顯生長狀況良好，也有助吸收更多二氧化碳，達到植林減碳的目的，希望未來能成為重要的「綠色碳倉」。自由時報 ・ 1 天前
27歲女僅13公斤 社福醫療介入關懷
已經27歲，體重卻只有13公斤，難以想像，卻就發生在雲林，是慈濟人醫會往診、關懷的對象，她患有多重疾病，卻因為生活環境，營養不良、也沒有穩定就醫，這次人醫會出動，有雲林衛生局一起，了解她實質需求。...大愛電視 ・ 1 天前
明道社交平台曬一家人露營照 女兒玩沙子躺吊床玩得超開心
明道社交平台曬一家人露營照 女兒玩沙子躺吊床玩得超開心娛樂星聞 ・ 9 小時前
衛福部將設兒少及家庭支持署 4年135億照顧兒童健康
為了照顧兒童醫療，解決少子化困境，賴清德總統昨天宣布，衛福部將組織調整，新增「兒少及家庭支持署」，作為專責兒童照護的行政...聯合新聞網 ・ 3 小時前
恆春海鮮餐廳「招牌河豚皮」惹禍？9人就醫疑食物中毒
台南某公司140人南下恆春員工旅遊，卻有9人在食用當地海鮮餐廳的合菜後陸續出現嘔吐、腹瀉症狀，緊急送往恆春基督教醫院就醫。屏東縣衛生局已接獲通報，將針對疑似導致食物中毒的「招牌河豚皮」進行調查。中天新聞網 ・ 21 小時前
UCC使用人數攀升！ 日診227人8人後送治療
為緩解大醫院急診壅塞問題，衛福部11月起推動「週日及國定假日輕急症中心（UCC）」，目前6都設有13處試辦地點。衛福部健保署統計，今日為第3週開診，日診看診人數為227人，比上星期11月9號的日診209人，多了18人，且今天共有8名患者後送。自由時報 ・ 13 小時前
高市早苗喊「台灣有事」民調重挫 郭正亮驚人預言：她恐撐不住
日本首相高市早苗在國會稱「台灣有事」可能構成「存立危機事態」一事，引發爭議。前立委郭正亮表示，日本是不禁打啦。高市早苗講了這些話，中國大陸做了一些動作，民調馬上重挫。他認為，高市早苗會撐不住。中時新聞網 ・ 12 小時前
高市圖美濃分館歡慶開館10週年 感恩揭牌儀式盛大登場
高雄市立圖書館美濃分館（以下簡稱：美濃分館）於 16日盛大舉辦「『樂』讀馬戲－美濃分館開館十週年慶」特別活動，與國際級「FOCASA馬戲團」、金曲阿卡貝拉天團「拉縴人歌手」齊聚演出，現場鄉親高朋滿座熱鬧非凡。當日除了精彩的演出外，特別舉辦「感恩揭牌儀式」，共同揭開「兆德銘行，澤潤書林」匾額，致敬鍾兆銘校長「教澤綿延、樹人不倦」的教育精神。期望透過閱讀推廣與文化深耕，持續滋養地方的教育能量，讓美濃分館成為學子與居民心中的文化燈塔。中時財經即時 ・ 13 小時前
為婆媳問題憂鬱22年離婚才解脫，前夫求復合竟要她「辭職顧婆婆」…還是當情人就好別傻了復婚
Q：我是德美，50歲，和前夫結婚22年，1年多前離婚，兩人有個21歲兒子，還在南部讀大學。離婚主因是我跟73歲婆婆不合，前夫夾在中間，夫妻倆不斷吵架，最後兩人都累了，我提出離婚並搬出去，前夫當時也接受了！不過近幾個月，趁兒子回台北3人聚餐，感覺很不錯；即使兒子回南部，前夫也不時來約吃飯，甚至在我生日時送上禮物，讓我有點感動。他幾天前提出想復婚，但希望未來婆婆需要照護時，我能承擔照顧，雖然我也有工作，但他賺錢比較多，而且他家原本就有些資產，因此我可以不必工作！這點我實在無法接受，因為新婚起我跟婆婆就處得很差，由於前夫是獨生子，加上公公在我們婚前幾年就過世，雖然我有跟寡母婆婆相處的覺悟，但現實比我想像的艱困太多。從一開始，我跟婆婆在家事育兒方面就不合，我偶而學餐廳作法，把菜飯放大盤端出來，一人一盤，婆婆卻嫌味道會混在一起，生氣拒吃。就連洗衣服，她也堅持有些衣物必須用手洗才行。此外，她總說我搶走她的男人，也就是我老公，雖然我能理解她喪夫心情，但當面說出來，還是讓我毛骨悚然！我也難以忍受她搶著照顧我兒子，每次都說「妳上班就好，孫子我來帶」。許多同事羨慕我有婆婆幫忙，但婆婆許多觀念或作法都很老舊幸福熟齡 ・ 1 天前
《恨女》王彩樺素顏學藝 自認很會吹
導演李宜珊、監製何平攜演員林怡婷、蔡振南、游安順、王彩樺、李千娜等人，帶著新片《恨女的逆襲》16日出席金馬影展，片中林怡婷會打拳擊、游安順會打桌球、蔡振南則是林怡婷的拳擊教練，人人各有才藝，王彩樺開玩笑自曝才藝是「很會吹」，原來她為角色學吹口琴，也下了不小的功夫。中時新聞網 ・ 5 小時前
台大大氣系放鴿子！地理系「感到羞愧」代發350杯手搖飲 業者證實了
一位自稱台大大氣系學生的匿名網友，近日在臉書粉專投稿祭品文，預測台北市至少放2天颱風假，否則將發放300份雞排與100杯珍奶，更豪賭「賭上系上招牌」，沒想到最後卻是放鴿子收場。一位同為台大的地理環境資源學系學生為了洗刷招牌，承諾將於明天（17日）發放300杯手搖飲，「大氣系祭品文，地理系出！」，同時業者證實「是真的！」，兩名地理系學生已付清350杯飲料。中時新聞網 ・ 16 小時前
「請鄰兵以火力掩護我」掰了 單戰口令明年改版 目標：簡潔扼要
單戰口令即將改版，台灣國軍明年將更新耳熟能詳的「請鄰兵以火力掩護我」等口令，朝向簡潔扼要、易懂好記的方向修訂。這項改變是為了使口令更符合現代戰場需求，減少冗長繞口的表達方式。國防院戰略資源研究所長蘇紫雲表示，美軍已有類似但更為簡潔的準則，國軍未來將參考美軍做法，以提升作戰效率。TVBS新聞網 ・ 14 小時前
醫揭「慣性脫臼」5大成因！先天體質也可能中 教你4招讓關節更穩
很多人以為「脫臼」只是一次性的意外，復位後就沒事。但臨床上常見的「慣性脫臼」，才是真正讓人困擾的問題！只要一個動作、甚至沒有明顯外力，關節就可能再次滑出去，生活品質大受影響。對此，新竹東元綜合醫院骨科張耀元主治醫師分享，慣性脫臼常見原因與預防守則，幫助大家更清楚認識這個問題。 為什麼會有慣性脫臼？ 1、先天性關節鬆弛有些人天生關節鬆，韌帶缺乏足夠支撐，遺傳體質讓關節容易反覆脫位。2、外傷或舊傷未癒曾經受過外傷或脫臼，韌帶、肌肉、關節囊、關節盂唇受損後，穩定性下降，更容易再次發生。3、重複性運動或壞習慣像是籃球、棒球、羽毛球等需要大幅度出力的運動，或長期反覆同一動作，關節會逐漸失去穩定。 4、肌力不足缺乏足夠的肌肉支持，關節就像少了護欄，一個不小心就跑位。5、年齡與退化隨著年紀增長，韌帶彈性下降、關節結構退化，脫臼的風險也會增加。 如何預防慣性脫臼？ 1、強化肌群透過肩膀外旋、內旋練習，或深蹲、腿部伸展等運動，建立肌肉保護罩。2、避免高風險動作避免過度伸展或突然大力出手，降低不必要的風險。3、護具保護在運動或搬重物時，佩戴護具能提供額外支撐。4、規律復健若有脫臼史，應在醫師或治療師指導下常春月刊 ・ 23 小時前
鳳凰颱風重創排水系統 花蓮縣啟動鳳林長橋排水中段野溪清疏工程
記者林中行／花蓮報導 鳳凰颱風帶來的強降雨，造成鳳林鎮長橋排水中段野溪…中華日報 ・ 14 小時前
「砍頭威脅」後中國出手？高市早苗拒撤言論惹議 陸海警船闖釣魚台
根據《讀賣新聞》與《共同社》報導，海上保安廳巡視船已即時對中方船隻發出驅離要求。至同日上午11時45分左右，四艘中國海警船陸續離開該海域，進入外側接續水域。這是中國海警船自10月15日以來再次進入該海域，也是2025年以來第28次出現在釣魚台周邊。此番行動被外界普遍解...CTWANT ・ 18 小時前