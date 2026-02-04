握力每降5公斤失智風險增16%！ 大腦白質已開始磨損

復健科醫師王思恒指出，握力與失智風險密切相關，男性握力每下降5公斤失智風險增加16%，女性則增加14%。他提醒，手勁變小是身體警訊，應開始進行全身性阻力訓練。

握力與失智風險密切相關，男性握力每下降5公斤失智風險增加16%，女性則增加14%。（圖／Photo AC）

王思恒在臉書粉專「一分鐘健身教室」發文表示，許多人步入中年後會發現轉開醬油瓶變得吃力、提重物時不自覺手抖，這不只是肌肉流失的問題，更要擔心大腦健康開始出現狀況。他強調，手勁不只是力氣，還是大腦健康的儀表板。

一項刊登在《JAMA Network Open》的大型研究針對19萬人進行調查，發現握力每下降5公斤，男性失智風險會增加16%，女性則增加14%，影響程度比許多不良生活習慣還要大。

王思恒強調，手勁不只是力氣，還是大腦健康的儀表板。（圖／Pixabay）

王思恒表示，握力差的人經核磁共振掃描顯示，「白質高信號(WMH)」體積會比較大，這代表大腦白質出現磨損，會直接影響反應速度和記憶力。

王思恒指出，改善握力不能只靠買個握力球天天捏，因為握力強通常代表全身肌力與心血管健康俱佳。他建議進行全身性阻力訓練，像是啞鈴、壺鈴或是伏地挺身，讓神經系統習慣徵召大量肌肉纖維，才是對大腦最好的刺激。手勁開始變小就要視為該開始運動的訊號，40歲是關鍵期，趁年輕存肌肉本，就是在幫老年的大腦存腦本。

