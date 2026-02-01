握手握到受傷？日眾院改選倒數1週 高市早苗取消電視辯論原因曝

2026年1月31日，日本首相、自民黨總裁高市早苗在神奈川縣川崎市參加自家候選人的造勢活動時，向在場的支持者揮手致意。共同社/路透社



日本眾議院提前改選將於下週日投開票，各黨候選人抓緊時間尋求選民支持，但首相高市早苗似乎因為行程滿檔，導致手臂受傷，原定今日（2/1）上午出席電視節目錄影的行程被迫取消，目前正在接受治療。

共同社報導，身兼自民黨總裁（黨魁）的高市早苗取消在日本放送協會（NHK）的節目錄影行程。該節目原本計劃邀請各黨領袖出席，就此次眾議院選舉進行辯論。

節目主持人解釋稱，據自民黨方面表示，高市是在競選活動時手臂受傷，目前正在接受治療。

代替高市早苗參加節目錄影的自民黨政調會長代行田村憲久則指出，首相可能是在競選期間握手頻繁等，因過度活動導致手臂受傷，對高市今日無法上節目感到非常抱歉。

高市早苗上月23日宣布解散國會後，眾議院於27日公告提前改選。由於選舉將在2月8日舉行投開票，這場為期12天的選戰創下第二次世界大戰結束後的最短紀錄。

高市早苗曾強調，她所屬的執政黨自民黨與日本維新會的執政聯盟如果沒有此次改選中取得過半席次，她將辭去首相職務。

根據高市早苗的X平台帳號，光是這兩三天內，她就從西日本的兵庫縣、德島縣、大分縣、福岡縣等地，一路橫跨到東日本的靜岡縣、神奈川縣等地為自家候選人現身應援，更在昨日傍晚返回東京，與英國首相施凱爾（Keir Starmer）會面。

高市預計將於今日下午出席在岐阜縣與愛知縣的街頭演說活動，但手臂受傷是否會影響她的行程，截至台灣時間9時30分，自民黨尚未對此明確公告。網友紛紛留言，希望高市好好保重身體，不要勉強自己，並表示對她的支持。

