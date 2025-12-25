握手會無人參加！日寫真女星公開致歉 冷清會場照曝光超心酸

日本女星阿波Minami，近日在千葉縣內一間大型柏青哥店舉辦的握手會，沒想到因無人參加而被迫中止，她在23日晚間於社群媒體X上發文道歉，引起網上一片熱議。。

日本寫真女星阿波Minami擁有豐滿好身材（左圖），近日於柏青哥店舉辦握手會卻無人參加（右圖）。（圖／翻攝自阿波Minami X)

阿波Minami在X個人資料中自稱「你們的媽媽『令和的哆啦A夢』」，並介紹自己是多才藝人，熱衷於柏青哥和賽馬，在IG資料中則寫到「胖胖的寫真偶像兼Cosplayer，喜歡柏青哥和賽馬」。常分享性感照與生活照的她，23日發文表示，當日舉辦的《阿波Minami寫真撮影握手會》因「排隊人數為零而取消」，更特別向店家「致上誠摯的歉意」，並同時上傳兩張照片，畫面中，只見她獨自坐在冷清的會場內，毫無排隊人潮，配上臉上落寞神情，令人心酸。

廣告 廣告

握手會現場一片冷清。（圖／翻攝自阿波Minami X)

PO文一出，立即在社群媒體上引發熱議，有網友表示：「要讓這麼多位子都坐滿，除非是相當知名的藝人才能做到。」她回覆：「確實如此，我會努力提升自己的知名度。」還有網友驚訝表示：「竟然會有這種事發生。」但也有人認為，儘管現場無人到場，卻因此讓店家獲得曝光，形成一種「無人到場」的反向宣傳。

阿波 Minami 發文向店家「致上誠摯的歉意」。（圖／翻攝自阿波Minami X)

延伸閱讀

台男在日當車手！詐騙老婦千萬「玄關取款」 遭日警當場活逮

五角大廈最新報告示警！陸2027三大軍事目標「台灣在列」

台灣團隊出手！赴港助宏福苑「遺體修復」 家屬淚謝讓親人完整