揪不到咖也可吃！台北信義區餐廳推獨享餐 泰式、韓風一個人開吃

台北信義區是台灣美食界的一級戰區，除了餐飲品牌開設新店會選擇在此設點，百貨內的餐廳也會不定期推出新菜單，以推陳出新的菜式吸引客人回訪。泰國米其林必比登推薦的「帕泰家」，個人獨享餐全面升級，更重磅推出「泰式酸辣烤魚」等話題新品，以更豐富的泰式辛香味，搶攻個人「食」尚市場；業者加碼祭出期間限定的優惠誘客。另外，主打韓風蔬食的「Yache」信義店，冬季新菜走濃郁風情，以韓國冬季不可或缺的起司系料理滿足民眾味蕾。

【帕泰家最強10力派 個人獨享餐全面升級】

豆府餐飲集團旗下蟬聯6年泰國米其林必比登推薦的泰式料理品牌「帕泰家」，位於台北信義區百貨商場內，看好信義區龐大的人潮與上班族，去年底推出全新升級版「最強10力派個人獨享餐」，主打平日限定、1人1套、道道到位的特色吸引客群。業者表示：「不論是上班族平日慰勞自己，或是想安靜享受一餐道地泰味，都能輕鬆成行，即便一個人，也要吃得像米其林大廚的座上賓。」 歡慶新品上市，店家還祭出限期的加碼活動。

「帕泰家」致力於將道地的泰國街頭風味帶入個人套餐，本次升級的「個人獨享餐」，強調「就算揪不到咖也要吃」的用餐哲學，每份個人獨享餐均包含開胃小點、每日精選湯品及經典飲品1杯，搭配全新推出的4大主食，以及既有6款不同風味的主食，組成「最強10力派個人餐」。

4大新主食有濃郁辛香風味的「泰炒辣味雞」與「泰炒辣嫩牛」，大火快炒鎖住肉汁與辣香，是下飯的最佳選擇。鮮味十足的「泰式酸辣烤魚」，以嚴選鱸魚結合泰式經典酸辣醬，直接將道地的泰式層次風味濃縮在個人份量中，迷人的鮮香酸辣，讓人一口一口吃不停，也是記者私心最推薦的新菜。另有河粉豪華再升級系列，點購經典「泰式炒河粉」，加價99元能直接升級「軟殼蟹炒河粉」，加價69元則升級成「炭烤豬肉炒河粉」，百元有找就能讓口感更上一層。獨享價298元至388元不等。

【3款精選泰式小點 99元加購最多省70元】

為了讓個人獨享餐也能吃出澎湃感，「帕泰家」同步推出泰式明星小點99元加購優惠；業者首推「炭烤雞肉沙嗲串」、「芋絲炸雞翅」、「泰式椒麻雞」3款高人氣泰式小點，99元就能能輕鬆加購，最多省下70元。

【限時快閃超狂優惠 周二、周五50元嗑沙嗲】

歡慶新品上市，「帕泰家」特別規劃了限期的加碼活動寵客，即日起至2月13日止，每逢周二與周五，凡點購任一個人獨享餐，即可享50元超殺價格加購原價149元的「炭烤雞肉沙嗲串」1份，立省99元。

【Yache信義店濃郁味飄香 起司系韓味登場】

主打韓風蔬食的「Yache」信義店推出全新冬季濃郁系料理，以起司與蛋香為主角，從炒飯、麵食到小菜一次到位，滿足熱愛濃郁奶香與層次風味的饕客。此次新品包括「漢拿山熔岩炒飯」、「流心松露炸醬麵」以及「雪花玉黍黍」，售價228元到328元不等。

冬季濃郁系料理中，主廚力薦「漢拿山熔岩炒飯」，以大火快炒的米飯，加入道地韓國辛奇、青龍椒，增添口感層次與清爽；炒飯保留鍋氣與熱度後，再淋上濃郁起司蛋，金黃起司如熔岩般覆蓋炒飯上，牽絲的同時也勾起食慾，是起司控無法抗拒的一道主食。

「Yache」信義店於去年12月起，平日午間限時供應商業午餐，此系列以「1個人也能好好吃一頓韓式料理」為核心，提供每日多種口味選擇的商業午餐，包括「雪濃燉豆腐蔬菜鍋」、「辛辛起司部隊鍋」、「馬鈴薯排骨湯」等，每份均附主食、小菜、炸物及甜點，單價320元起。

