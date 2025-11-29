揪你運動增肌減脂競賽 46團隊總減重達958公斤

「揪你運動」增肌減脂競賽頒獎活動。（圖／記者郭政隆攝，2025.11.29）

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者郭政隆／嘉義市報導】嘉義市政府衛生局舉辦「揪你運動」增肌減脂競賽頒獎活動，邁入第4年的今年，報名踴躍、熱度逐年升高，共有46組公私部門團隊、849人參與，11/29日齊聚於民族國小活動中心，共同分享今年的運動成果與健康蛻變；今年整體成績亮眼，總減重達958公斤，展現職場揪團運動的驚人力量。

嘉義市政府衛生局廖育瑋局長。（圖／記者郭政隆攝，2025.11.29）

嘉義市政府衛生局廖育瑋局長指出，依據教育部運動部全民運動署113年運動現況調查顯示，全國各縣市BMI過高或肥胖人口平均比率為39.6%，嘉義市36.5%為全國第二低的縣市，顯示本市推動運動與健康促進已見成效，特別是在職場端，透過揪團運動與自主健康管理，確實能有效促進健康、達成減重與減脂目標，是衛生局持續推動此項政策的動力；增肌減脂競賽競賽以量測「肌肉量增加」及「體脂率減少」為評比指標，並設團體獎、個人獎及持續參加獎等多項獎勵，鼓勵職場團隊持續健康行動，今年成效特別亮眼，衛生局新增頒贈減重達10%以上的「特別獎」，表揚努力突破自我的參賽者；同時，為肯定職場中熱心帶隊、積極動員的關鍵人物，今年特別增設「熱心服務獎」予以表揚，並同步頒發「超級揪團王」、「堅持到底獎」、「團體減重王」等團體獎，鼓勵參賽團隊，充份營造正向及溫暖的競賽氛圍。

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署嘉義就業中心領獎代表林芸汝女士。（圖／記者郭政隆攝，2025.11.29）

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署嘉義就業中心拿下「體脂率減少最多」團體獎第一名，領獎代表林芸汝女士指出，組隊報名參賽後，同仁相約參加健身房課程、馬拉松、游泳、羽球、騎車等多樣運動，累積許多珍貴的團隊運動回憶。同仁也同步調整飲食，運動與飲食雙軌並行，是團隊能交出亮眼成績的關鍵。

任教於國立嘉義高級工業職業學校的阮琡婷老師。（圖／記者郭政隆攝，2025.11.29）

本次頒獎最受矚目的亮點，是任教於國立嘉義高級工業職業學校的阮琡婷老師，她以「增肌20.4%、減脂33.2%」的驚人成果，一舉拿下個人獎與持續參加獎等4個獎項，被譽為本屆最佳典範；阮老師以健康飲食取代高熱量早餐，並每天維持30至40分鐘的超慢跑，半年下來明顯感受到身體狀況的正向改變，也更堅定持續運動的決心。