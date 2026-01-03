揪出社區大樓廚餘清運4困境 中市議員籲市府應訂規範
中央規範家戶廚餘自元旦起禁止養豬，台中全市委外收運垃圾約4300棟社區大樓，由125家清除機構負責收運，市府稱近9成社區獲得解決，但市議員楊大鋐3日抨擊，近日清運業者又坐地起漲，漲價3至4倍，市府應訂定公平合理交易規範。環保局表示，市府將增加核定其進廠量且免收該等廚餘處理費，要求業者合理收費。
楊大鋐指出，「廚餘清運漲價」成為社區大樓全面性問題，政府不能任由市場機制自行發展。據了解，台中市社區大樓4300餘棟申請環保局媒合約700棟，尚有70％社區大樓自謀出路，西屯區皇城街大樓從原本2000元漲至1萬4000餘元，另攤販則反映廚餘清運由原本3000元漲至萬元，漲幅驚人。
楊大鋐批評，「中央一張嘴，地方跑斷腿！」政府一紙禁令，卻未有完整配套措施，並坐視廚餘回收業者漲價，部分社區經費不足清運業者拒絕清運，只好把廚餘直接倒入排水溝，反而造成環境再次污染。
楊大鋐昨召集大樓管委會與住戶座談揪出4大問題：一、到期未簽約大樓，廚餘桶遭收回，廚餘無處倒。二、清運業者坐地喊價價格談不攏，社區大樓另找業者，空窗期廚餘無處倒。三、廚餘放置子母車，清運業者以垃圾增量要求漲價。四、部分廚餘清運業者，僅訂短期過渡性合約，若後續焚化爐處理費漲價另再調整漲價。
楊大鋐嚴正呼籲，環保局應訂定廚餘清運公平合理交易規範，不能消極任由市場機制發展坐地喊價，讓市民荷包失血，環保局更應主動介入查察糾舉不肖業者混水摸魚 趁火打劫漲價行為。
環保局指出，全市委外收運垃圾約4300棟社區大樓，由125家清除機構負責收運，截至昨日止，共計718個社區大樓反映有廚餘收運問題，經環保局介入輔導及協調後，原垃圾清運業者願意承攬收運計631個社區，近9成已獲解決，其餘少數社區正加速媒合清運業者，必要時清潔隊也將暫行介入，確保清運順暢。
環保局表示，市府鼓勵社區原垃圾清運公司收受廚餘，將增加核定其進廠量且免收該等廚餘處理費，要求業者合理收費，同時提醒各社區如果遇到廚餘收運問題，可優先洽原委託垃圾清運廠商協助合併收運，如碰到業者有價格不合理調整或無法服務情形，可向環保局各區清潔隊清運諮詢窗口登記，環保局將介入協調。
蕭敬騰翻唱〈倒帶〉 呼應蔡依林
2025台灣體壇10大新聞回顧》林書豪率國王衛冕 光榮引退
告五人和宇宙人麋先生隔空團圓
