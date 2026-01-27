揪出胃癌元凶！ 衛福部宣布今年起全面推動「胃幽門桿菌」公費篩檢

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導

胃癌名列我國十大癌症，而胃癌約有8至9成是幽門螺旋桿菌（HP）感染引起。為降低國人胃癌發生率，衛生福利部宣布自今年1月起，全面提供我國45歲至74歲民眾終身1次公費「糞便抗原檢測胃幽門螺旋桿菌」服務。

衛福部說明，根據死因統計及癌症登記資料顯示，胃癌在我國十大癌症中，分別位居死亡人數第7名及發生人數第9名，每年約逾4,000人新診斷罹患胃癌，並造成2,000多人死於胃癌；如被診斷胃癌，早期5年存活率約可達7成5以上，但晚期（第4期）存活率僅不到1成。

衛福部進一步指出，胃幽門螺旋桿菌身為胃癌發生的主要風險因子，我國20歲以上成年人之感染盛行率達30%，降低感染風險的第1步，即為及早接受胃幽門螺旋桿菌檢測，檢測方式包含非侵入性的碳13尿素吹氣法、糞便抗原檢測法及血清學檢查；侵入性檢查方式則需透過消化道內視鏡進行切片檢查。

考量民眾篩檢可近性與便利性，衛福部即起提供公費「糞便抗原檢測胃幽門螺旋桿菌」服務。醫療院所於完成提供民眾本項服務之後，每案可向衛福部國民健康署申請新臺幣450元之補助費用。而由於本項目之檢測年齡及採檢方式與大腸癌篩檢相似，請符合本項檢測服務之民眾如亦符合大腸癌篩檢資格，也可併同做篩檢，從領管、採便到回管，2項篩檢1次完成。

如檢測結果為陽性，民眾也無須驚慌，接續第2步，請攜帶院所核發之檢驗報告回診就醫，依醫囑接受除菌治療或進一步檢查等醫療處置，可有效大幅降低胃幽門螺旋桿菌盛行率；而醫療院所協助民眾完成確實服藥之追蹤，每案另可獲得完成追蹤之補助；民眾亦可鼓勵共同生活者進行胃幽門螺旋桿菌檢測，早期治療可儘早阻斷病程發展，降低胃癌發生率。

