揪出一串肉粽？不只《中天》林宸佑 橋院：共6人遭羈押禁見

最新消息！高雄橋頭地檢署昨（16）日指揮高雄市調處，前往《中天新聞台》主播「馬德」林宸佑位於台北的租屋處搜索，並依涉犯《國安法》與《貪污治罪條例》等罪將他帶回，橋院今（17）日證實，同案包含林宸佑在內共6人，全數羈押禁見，至於羈押理由因涉及偵查不公開，無法對外進一步說明。





據了解，目前尚不清楚林宸佑涉犯《國安法》的確切罪嫌為何，但外傳檢調昨日是在林的租屋處外守株待兔，待他返家之後，便直接將人帶入屋內執行搜索，隨後將人帶回高雄；初步掌握，除林宸佑外，涉入本案的有3位民間人士、2位軍方人士，總共6人。

對此，《中天》回應，針對《中天》記者林宸佑遭覊押禁見，公司對案情毫無所悉，無可回應，「我們希望司法公正審理，勿枉勿縱，天佑台灣；外傳《中天》遭搜索，並非事實，各界切勿傳播假訊息」。





