揪出「隱藏版」近視 陽明交大醫院：散瞳驗光讓檢出率翻倍
▲國立陽明交通大學附設醫院與宜蘭縣政府衛生局舉辦「宜蘭近視防治研討會」，發表宜蘭在地深耕的研究成果：透過「散瞳後驗光」檢查，近視檢出率比傳統視力表篩檢高出逾一倍，揪出雙倍隱藏個案，能有效填補傳統篩檢的偵測漏洞，守護幼兒視力。與會貴賓大合照。（圖：陽明交大醫院提供）
隨著數位時代來臨，兒童近視盛行率在全球快速攀升，台灣學童近視率更居全球前列，視力保健已成為刻不容緩的守護挑戰，國立陽明交通大學附設醫院深感醫療量能應主動延伸至社區預防醫學，展現醫院多年來深耕社區、建立全國指標性防治模式的具體成效。於今（十一）日與宜蘭縣衛生局在礁溪長榮鳳凰酒店聯合舉辦「二O二六宜蘭近視防治研討會」，此次研討會發表宜蘭在地深耕的研究成果：透過「散瞳後驗光」檢查，近視檢出率比傳統視力表篩檢高出逾一倍，揪出雙倍隱藏個案，能有效填補傳統篩檢的偵測漏洞，守護幼兒視力。與會的有，衛生福利部國民健康署長沈靜芬、宜蘭縣代理縣長林茂盛、陽明交大醫院院長黃志賢、宜蘭縣衛生局長徐迺維、羅東博愛醫院眼科醫師黃培維、陽明交大醫院副院長邱士華、眼科主任蔡德中教授、宜蘭縣醫師公會理事長林旺枝、楊雨潔醫師、許世玫園長、方稔理事、王喬瑜主任、林鴻雋理事長共襄盛會。
此次研討會規格達國家級，由衛生福利部國民健康署指導，並邀集台大、長庚、台北榮總、新光及輔大醫院等全台眼科界頂尖專家同台交流，現場將深度探討戶外活動預防、長效散瞳劑、角膜塑形片、軟式隱形眼鏡及新一代框架眼鏡等主題，陽明交大醫院期許透過這份專業執著，攜手撐起蘭陽幼兒的近視防護傘，這不只是一場學術盛會，更是陽明交大醫院守護下一代「睛」彩未來的重要里程碑。
宜蘭縣政府衛生局及陽明交大醫院對蘭陽學童的疼惜，更顯現在領先全台的「近視前期介入機制」，醫院開創性地將尚未真正近視、但屬於高風險群的幼兒納入追蹤管理。實證結果顯示，這套早期介入機制能有效讓度數惡化速度減緩達百分之三十一點八，這份亮眼的成績單，不僅為宜蘭爭光，更為台灣兒童視力保健樹立了可供借鏡的新標竿。
陽明交大醫院院長黃志賢感性表示，醫院的責任不僅止於診間內的治療，更在於預防醫學的落實。為確保蘭陽地區的孩子不因醫療資訊的落差而影響視力健康，醫院團隊多年來主動出擊，與縣府密切合作，讓宜蘭縣大班幼兒的視力篩檢受檢率突破百分之九十二。這不僅是一項數據，更代表著醫院對每一位幼童「第一道防線」的守護承諾，確保絕大多數孩子在學齡前都能獲得專業的保障。
出席研討會的衛生福利部國民健康署長沈靜芬表示，守護孩子的視力健康必須從學齡前就開始。為此，國健署已推動「一一四學年度學齡前兒童視力篩檢試辦計畫」，主動將專業醫療資源帶進幼兒園，由眼科醫師親自執行散瞳視力篩檢，提升量測準確度，及早找出近視前期、遠視儲備不足等高風險族群，避免孩子在尚無明顯症狀時錯失黃金介入時機。隨著試辦成果逐步展現，國健署今年一一五年將進一步擴大推動規模，預計招募全國超過一半以上縣市參與，並誠摯邀請各地方政府共同加入，期盼讓更多學齡前孩子及早獲得專業的視力守護。
代理縣長林茂盛在研討會致詞時表示：宜蘭縣在全國率先推動「幼兒園大班學童散瞳後屈光視力檢查」，十一年來縣府團隊每年編列預算、持續支持，歷經多年的努力耕耘，已成為守護幼兒視力健康的重要防線，成效卓著，看到孩子們擁有明亮健康的雙眼，縣府團隊深感欣慰！並承諾繼續推動近視防治計劃。
眼科蔡德中教授指出，在防治策略上，團隊深知傳統視力表篩檢，看零點八或一點零，容易產生偵測死角，往往無法察覺早期的「無症狀近視」。研究實測顯示，若僅依賴傳統裸視篩檢，檢出率僅約百分之三點四；但導入更精準的「散瞳後驗光」檢測後，診斷檢出率大幅躍升至百分之七點零，近視檢出率超過一倍。研究更揭露一個驚人數據：在「新檢出近視」的幼童中，有高達百分之五十二點一的人裸視視力優於零點八，這意味著傳統篩檢可能漏掉近一半的近視個案。為了降低誤判風險，守護那些「隱藏版」的近視個案，醫院堅持採用更嚴謹、雖然繁瑣但更精確的檢測方式，不讓孩子在無聲無息中錯失黃金治療期。
