揪同事吃6萬豪奢宴「吳乃仁到場」！檢察官徐名駒只判「罰俸2月」原因曝

台北地檢署檢察官徐名駒揪4名同事與業者好友陳啟莊到星級日料「Ad Astra」聚餐，民進黨大老吳乃仁也臨時赴宴，最後由業者埋單，遭法務部移送懲戒並建議罰俸6月。懲戒法院職務法庭認為，陳啟莊臨時改餐廳，他疏於確認價位，事後即歸還6萬元餐費，縱使對〈檢察官倫理規範〉提錯誤主張，但不到「不適任檢察官」程度，考量徐平時辦案認真，今輕判罰俸2月。可上訴。

調查指出，北檢檢察官徐名駒2024年間以同事聚餐名義，邀請4名檢察官在同年12/26晚間，和好友、柏君人力資源管理顧問有限公司負責人陳啟莊到位於台北市中山區的高檔日本料理「Ad Astra」，享用每客6000元的套餐，席間積欠國家1.74億元未還的吳乃仁臨時到場，陳啟莊最終支付58696元（含8人套餐及酒水、服務費）。

民眾黨立法黨團總召黃國昌爆料，吳乃仁於2024年12月出入某高檔餐廳，席間還有北檢檢察官徐名駒。翻攝黃國昌臉書。

而事後民眾黨立委黃國昌踢爆此事，新黨台北市議員侯漢廷也在臉書刊登狗在偷拍照，北檢調查後將5名檢察官送交檢察官評鑑委員會，檢評會認定此事形成接受陳啟莊高價飲宴招待 有損檢察官形象，決議報請法務部將徐名駒移送職務法庭，其餘4名檢察官因不知情而不付評鑑。職務法庭今天輕判罰俸2月，折合台幣超過36萬元。

職務法庭考量，他和陳啟莊熟識，平常就有往來，這次聚餐沒有涉及職務上利害關係，也沒有談論任何和檢察官職務有關的議題，聚餐場合也是一般對外營業的合法場所，本來沒有不適當的情形。不過，他邀約和陳啟莊不熟的其他4名檢察官一起無償接受陳啟莊宴請，單一次的聚餐費用達到3萬6685元（本案有8人用餐共計58696元，僅計算5名檢察官部分），已經違反〈檢察官倫理規範〉規定的3000元正常禮俗標準，導致4名檢察官陷入遭人誤會的處境，足以讓人懷疑檢察公正、廉潔形象，因此有必要懲戒。

新黨台北市議員侯漢廷在臉書曝光吳乃仁與北檢檢察官餐敘照片。翻攝臉書

職務法庭也進一步解釋輕判罰俸2月的標準。

職務法庭指出，徐名駒和陳啟莊很熟，平常互有往來，兩人本來約在價位相對較低的暉達執行長黃仁勳愛店「My灶」聚餐，但後來陳啟莊為避免朋友取消「Ad Astra」餐廳包廂訂位會損失高達違約金，臨時決定承接訂位，因而變更聚餐地點。而徐名駒疏於確認變更後的餐廳價位，也沒有告知其他不知情的檢察官餐費是多少及如何支付，形成多名檢察官無償接受業者高額餐飲招待的外觀，損害檢察公正、廉潔的形象。

職務法庭指出，徐名駒案發後匯款6萬元（包含其他檢察官事後按比例支付給徐名駒的部分）給陳啟莊，也大致坦承違失的基礎事實，雖然他對於檢察官的倫理範圍理解不足，而做出錯誤辯解或法律主張，但犯後態度並非惡劣。

職務法庭表示，檢視徐名駒2021年到2023年8月31日的平時考核紀錄表，發現他的辦案品質、學識能力、品德操守及敬業精神等評核項目，都具備「表現均能達到要求水準」以上的評價，也註記辦案經驗豐富，敬業態度佳、積極進修、學識能力強、待人謙和、與人為善、與同事相處融洽等正面考評。職務法庭另從徐名駒提出的辦案實績及參與學術活動的狀況，認為他還算屬於認真、投入工作的檢察官，且沒有不良素行。

職務法庭認為，若施以他現職月俸2個月的懲戒處分，就足以對他產生警惕效果，督促他記取教訓，導正有欠謹慎的違失根源。依徐名駒期別，罰款金額逾36萬元台幣。可上訴。

吳乃仁所到的高檔日本料理店就是「AD ASTRA」。翻攝IG

