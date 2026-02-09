揪同事買彩券以為中1萬 App對獎「金額多3個0」爽領千萬

美國伊利諾州兩名幸運兒是同事，合資買彩券爽中千萬元大獎。（圖／翻攝自Illinois Lottery）

比想像中還好運！美國伊利諾州近日傳出一起驚喜的中樂透故事，有兩名同事多年來有買彩券的習慣，日前他們原以為只中了350美元（約新台幣1.1萬元），沒想到用App對獎才發現少看3個0，其實獎金是35萬美元（約新台幣1100萬元），金額足足多出一千倍，讓兩人開心到不行。

根據外媒《紐約郵報》報導指出，來自伊利諾州艾許頓的兩名同事蘭迪（Randy）與艾普（April），長年都有合資購買樂透的習慣，今年1月7日，蘭迪在開車送妻子前往醫院看診途中，順道在西芝加哥一間Jewel Osco超市購買一張「Lucky Day Lotto」彩券。起初蘭迪以為自己只中了350美元（約新台幣1.1萬元），還開玩笑說要再拿這筆獎金去買更多彩券。

廣告 廣告

直到艾普透過官方彩券App確認，才發現蘭迪少看3個0，他中獎的實際獎金是35萬美元（約新台幣1100萬元），兩人當場難以置信。他們表示，這筆意外之財將平均分配，並計畫用於退休儲蓄與不動產投資，為未來生活做準備。

事實上，近期在伊利諾州透過同一款樂透中大獎的人不只他們，有一名被同事暱稱為「工作媽媽」的女子，也在另一場開獎中抱走35萬美元（約新台幣1100萬元）獎金。這名幸運女子以自己與孩子的生日作為選號，沒想到正好對中當期5個中獎號碼。

「Lucky Day Lotto」為伊利諾州限定彩券，每日開獎兩次，頭獎起跳金額為10萬美元，吸引不少當地民眾試手氣。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

獨家／Threads爆紅白富美身分曝光！竟是「小鄧麗君」蔡幸娟愛女

女星認了曾受邀《世紀血案》試鏡 「看劇本就知不能拍」

年前爆富機會！威力彩連29槓頭獎上看11.5億 買彩券往「2方位」財運最旺