揪吳志中吃日本料理 謝志偉：要挺得及時 不能讓盟友痴痴地等

謝志偉和吳志中相約吃日本料理。 圖：翻攝自謝志偉臉書

[Newtalk新聞]

日本首相高市早苗日前在發表「台灣有事論」，暗示不排除動用自衛隊介入台海衝突，引發中國強烈不滿，導致中日關係緊張，而中國已向日本政府通報，將暫停進口日本水產品。對此，外交部次長吳志中、歐盟代表謝志偉今（21）日也曬出一起吃日本料理的照片挺日本。謝志偉強調，「你挺我，我挺你，要挺得及時，不能讓盟友痴痴地等」。

本月7日，日本眾議院預算委員會進行首相質詢與答辯會議，在野立憲民主黨議員岡田克也詢問高市早苗有關可能的台灣發生「緊急事態」。高市以首相身份表示，如果台灣發生可能構成日本的「存亡危機事態」，那麼日本自衛隊可藉由集體自衛權行使，動用武力介入台海衝突。

針對高市發言，北京當局接連幾天透過各種方式表示不滿。一方面召回中國駐日大使，另一方面透過各種宣傳管道暗示，日本若介入台海衝突，恐對日本本土發生嚴重的後果。除此之外，中國政府也向日本政府通報，將暫停進口日本水產品，表示對高市早苗「台灣有事」說反制。

面對中國宣布禁止日本水產品輸入，台灣各界不少人也透過行動力挺日本。總統賴清德昨日就在社群平台曬出大啖鹿兒島比目魚、北海道干貝壽司的畫面，掀起台日網友熱議，經過日媒報導後登上日本電車螢幕。

除了賴清德以行動力挺日本水產品外，遠在歐洲的謝志偉和吳志中也以吃日本料理方式力挺日本。謝志偉發文表示，連兩天在巴黎、柏林對歐人發表演說並獲得熱烈迴響的志中續訪布魯賽爾後，與他找了一間日本料理店談世界現勢及台灣未來。謝志偉說，本日吃料理，世界舞台，今天明日，自由民主，一路相挺。

「你挺我，我挺你」，謝志偉說，要挺得及時，不能讓盟友痴痴地等，但是可以先吃吃地等。

