揪國防部採購3大問題 洪孟楷：這把火會繼續燒下去

國民黨近日猛打國防採購標案得標廠商資格問題，包括馬桶商採購炸藥、資本額僅10萬元茶業公司標下國防敏感的資安標案等。國民黨立委洪孟楷列出3個為什麼，並強調若無法向國人清楚交代，是否還會出現下一家「突然跨行、就能拿到上億標案」的公司，這把火將繼續燒下去。

洪孟楷昨（17）日質詢國防部長顧立雄時問及，為什麼茶葉、裝潢、馬桶業者能在國防部拿到標案？洪強調，預算暴增是事實，預算多，採購案也多，但採購集中在一兩年冒出來的公司，且以前不是從事這個業務跟項目，會讓國人覺得很奇怪；洪也詢問顧能否保證不會再有類似的事件，顧則並未正面回應，讓洪直言「沒有辦法說明，感謝，國人大家都在看，用這種態度會讓這把火繼續燒」。

洪孟楷昨也在臉書貼出完整的質詢內容，並寫道國防部年度總預算從2016年的3,000多億，一路成長到2027年近9,000多億，幾乎翻了三倍。預算成長，國人支持，但前提是每一分錢都要花得合理、透明、禁得起檢驗；洪強調，近期多起國防採購標案被揭露，社會關心的是這些公司是否具備經驗、資本與履約能力，過去從事茶葉、馬桶、裝潢等行業的公司，近兩年突然變更營業項目，轉身成為國防採購的履約廠商，甚至一投標就中標？

洪孟楷說國人關心的就是3個為什麼，包括1、為何過去沒有相關經驗，卻突然能做軍品？2、為什麼沒有投標紀錄，卻屢屢得標？3、為什麼標案高度集中在特定區域？即便形式上合法，實質上的不合理，國防部也要清楚向國人說明。面對疑點，社會期待看到的是國防部主動啟動內稽內控、全面檢視流程，而不是對委員與媒體大小聲，用法條回應所有問題，「合法不代表合理，更不代表沒有風險」。

「我們支持國防，因攸關中華民國的安全」，洪孟楷強調，不能讓黑箱與疑點侵蝕國防體系的信任，當預算暴增、採購增加，監督只會更重要，若無法向國人清楚交代，是否還會出現下一家「突然跨行、就能拿到上億標案」的公司，那這把火只會繼續燒下去。

