揪團出國臨時取消 訂金怎麼算？專家提醒：不是旅行社一句「都訂了」就能全扣

【記者蔡富丞/台北報導】近年國人出國旅遊熱絡，不少民眾選擇自行揪團，再委託旅行社代辦機票與住宿，以求行程彈性與價格優惠，但相關消費糾紛也隨之增加。近日有消費者反映，已委託旅行社規劃日本旅遊，簽署「委託書」並繳納1萬元訂金，後續因個人因素可能無法成行，詢問退費時，旅行社僅表示「機票、房間都已訂妥」，卻未清楚說明扣款依據，引發爭議。

訂金能不能退？關鍵在契約性質

旅遊消費爭議專家指出，取消時能否退費、可扣多少金額，並非取決於訂金數額，而是須回到雙方所簽署文件的性質。

若消費者實際購買的是包含機票、住宿及行程安排的完整旅遊行程，原則上適用交通部公告的《國外旅遊定型化契約》。依規定，旅客於出發前取消，旅行社得依距離出發日的時間，按一定比例計算損失，最早可自旅費5%起算，並隨取消時間接近出發日而提高。

專家指出，若依規定計算後的取消費用低於已繳訂金，旅行社應退還差額，並非訂金一律不得退還。

僅屬代辦服務 取消規定差異大

不過，若雙方僅為「代辦機票、訂房」的委託關係，未形成完整旅遊契約，取消費用則可能回歸航空公司票規、飯店取消政策及代辦服務條款。

消保官提醒，旅行社若主張費用已產生，應提出具體證明，如機票票規、飯店取消條款或供應商罰款文件，否則僅以「都訂了」作為扣款理由，恐難服眾。

品保協會提醒：簽對契約、留好金流紀錄

針對常見爭議，中華民國旅行業品質保障協會發言人李奇嶽表示，民眾規劃出國旅遊時，應選擇合法旅行社，並簽訂旅遊定型化契約書，同時索取代收轉付收據，以確保契約內容與金流紀錄清楚。

李奇嶽也建議，團費支付時，盡量以刷卡或匯款至旅行社公司帳戶的方式進行，避免以現金或私人帳戶交易，這樣在發生消費糾紛時，較有保障，也有助於釐清責任歸屬。

他進一步指出，若消費者與旅行社發生消費爭議，可向地方政府消費者保護官申訴；若旅行社為品保協會會員，亦可透過中華民國旅行業品質保障協會的線上申訴機制，申請旅行糾紛調解，消費權益較容易獲得保障。

自組團常見風險不可不慎

旅遊糾紛調處案例顯示，自組團委託旅行社時，常見風險包括：

僅簽署委託書，未取得完整行程與費用明細

訂金性質未明確，是否可退未清楚載明

取消時缺乏實際罰款或不可退的證明文件

事前未確認是否可換人或改期

專家建議，民眾在付款前應詳細確認契約內容，並妥善保存書面文件與付款憑證，以利後續權益主張。另外，專家也強調，自行揪團委託旅行社並非不可行，但民眾應在付款前釐清「購買旅遊行程」或「委託代辦服務」的差異，並確認取消、變更與退費條款，才能避免臨時變動時衍生不必要的經濟損失。