揪團和吳乃仁大嗑6萬日料 檢察官徐名駒下場曝...罰俸2月

台北地檢署檢察官徐名駒去年找4名不知情的檢察官同事與業者陳啟莊餐敘，結果卻意外與民進黨前秘書長吳乃仁同桌飲宴，一行人大嗑高檔日本料理，事後徐名駒被移送職務法庭議處，職務法庭23日判決出爐，徐名駒遭罰俸2個月，金額約40萬元。可上訴。

去年1月初，民眾黨立委黃國昌公開點名，有5名檢察官曾於2024年12月底和吳乃仁到高檔日本料理飲宴，餐費高達6萬元，引發軒然大波，讓法務部長鄭銘謙被叫到立法院接受質詢。

北檢調查，徐名駒和人力業者陳啟莊為故友，兩人於2024年12月初相約用餐，徐名駒又再邀約另外4名檢察官同事一同赴宴，眾人吃到一半，才發現吳乃仁中途加入聚餐，當天費用高達5萬8696元，由陳啟莊掏錢付帳，4名檢察官有私下付餐費，事後徐名駒轉帳6萬元給陳啟莊。北檢認為，5名檢察官的行為有失妥當，違反檢察官倫理規範情節重大，移請檢評會。

檢評會認為，徐名駒有受招待之意，與檢察官廉潔形象不符，違反檢察官倫理規範情節重大，有懲戒之必要，報請法務部移送懲戒法院職務法庭審理，建請罰俸6月，其餘4名檢察官則因不知情全身而退。

職務法庭調查時，徐名駒辯稱，他一開始並不知道吳乃仁會到場，事後也轉了餐費給陳啟莊，並沒有白吃白喝，他還因連累鄭銘謙向其道歉。全案23日宣判，職務法庭判處罰俸2月，金額約40萬元。可上訴。



