揪團坐火車更方便！台鐵訂票上限放寬 2026起開放單日訂9張票

台鐵自2026年起調整訂票規則，個人單日最多可訂9張單程車票，提供更大彈性。（圖／報系資料照）

為因應旅客需求並提升購票彈性，台鐵公司規劃，將自2026年1月起調整網路訂票規則，將個人單日訂票上限自現行的6張單程車票，放寬至9張。此項變動適用於所有訂票管道，包括網路、超商與語音訂票等。

現行規定中，為維持訂票公平並防止惡意浮訂，單一身份證字號或護照號碼每日僅能預訂6張單程票，若乘車人數未達團體票標準（10人以上），旅客需分開訂票，且無法保證座位相鄰。未來調整後，家庭或小型旅遊團體將能一次完成訂位，提升使用便利性。

除放寬張數限制外，台鐵亦持續優化數位服務。官方APP「台鐵e訂通」近期新增自由座訂票功能，旅客可透過APP購買自由座車票並取得QR Code行動票證，減少現場購票等待時間。

針對自由座規劃，西部幹線EMU3000型自強號現已配置自由座車廂，不含跨線列車情況下，每節自由座車廂限售70張車票。直達車如110、132、148、154、194、111、127、131、143、193次列車，自由座設於第9車廂；非直達列車如116、120、146、158、160、117、119、133、145次，自由座設於第9至11車廂。

自由座車票開放預購自乘車日前7日（含當日）內車票，旅客可透過台鐵官網或e訂通APP訂票，取票方式包括車站售票窗口、APP及多功能自動售票機。票價方面，自由座成人票享自強號全票票價95折優惠，惟不適用於電子票證、定期票與便當加購服務。

台鐵公司表示，自由座票券可累計會員積點，退票與改票規定與無座票一致，須於開車前完成辦理；若欲變更乘車車次，應在原車次發車30分鐘前完成手續，逾時則依退票方式處理。

