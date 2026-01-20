揪團看Disney+慘遭詐欺罪起訴！ 男子收500元斷聯 法官「這關鍵」判無罪

〔記者劉詠韻／台北報導〕台北市蔡姓男子因在臉書社團揪團分享Disney+影音平台帳號，向網友收取500元費用後，因帳號失效且失去聯繫，遭提告詐欺及洗錢罪嫌。士林地方法院審理後認為，蔡男確實有提供可使用的帳號供被害人使用長達兩個月，而檢察官證據不足、亦難認有詐欺意圖，因此判決無罪。全案可再上訴。

起訴書指出，蔡男於2024年5月間，透過臉書社團「Disney+ 台灣討論區」招募會員，被害人陳男隨後則支付1年費用500元。然而，陳男於同年8月發現帳號無法登入，且無法聯繫上蔡男，懷疑自己遭遇詐騙集團，遂向警方報案；檢方調查後，依幫助洗錢及幫助詐欺取財等罪嫌將蔡男起訴。

蔡男在庭訊時堅決否認犯行，辯稱當時確實有提供帳號、密碼給對方，雙方是合意分享帳號。後來帳號無法使用，是因為他個人門號出現問題導致；至於失去聯繫，則因其忘記臉書帳號密碼，並非刻意刪除帳號躲避責任。

法院審理時，審酌被害人證稱，匯款後確實收到帳號密碼，並從5月順利使用至8月初，倘若蔡男一開始就有詐欺意圖，理應在收到錢後直接消失，而非提供確實能運作的服務長達兩個多月。此外，蔡男是使用自己的真實身分與銀行帳戶收款，與詐騙集團慣用「人頭帳戶」隱匿身分的行為不符。

法官認為，檢方提出的證據不足以證明蔡男在收款之初就有不法所有意圖，而帳號事後失效屬於民事契約履行糾紛，與刑事詐欺罪構成要件不合，因此基於無罪推定原則，判決蔡男無罪。全案仍可上訴。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

