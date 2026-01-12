揪團競速招攬改裝生意！ 車行老闆涉案還被搜出毒

警方展開追查，發現主嫌經營改裝車行，相約競速、宣傳改裝品，循線到車行查緝。（圖／東森新聞）





去年10月底，新北五股區有民眾報案，凌晨有人在街上競速擾民，警方展開追查，發現主嫌經營改裝車行，相約競速、宣傳改裝品，循線到車行查緝，主嫌剛好騎車到場，被搜出K他命，警方認定他涉嫌毒駕，依法逮捕。

凌晨3、4點一群人不睡覺，騎著改裝車在街上鬧，兩兩一組催油門比直線加速。附近民眾被吵醒氣得報案，直到看到警察來了，他們一哄而散。但員警可不是省油的燈，經過追查，成功逮到人。

警方拘提主嫌，並將人帶回倉庫，因警方掌握情資，發現這裡不僅藏著改裝車，還有其他共犯。員警vs.嫌犯：「不要動，手機放下。」

嫌犯天亮還在睡，警方隨即展開搜索，從白天忙到天黑，逮人扣車。兩台改裝車當場被拖走，這兩台都沒有後照鏡，可以改的都改的，全是為了競速設計，自己開改裝車行相約競速，同時宣傳改裝品。

警方同步到車行查緝，並查獲K他命，用小小的透明夾鏈袋裝著，員警一眼認出就是毒品。經過唾液快篩檢測，楊姓主嫌毒品呈陽性反應，但才剛騎車到車行立刻被抓，涉嫌毒駕上路，涉犯公共危險、毒品罪，他避重就輕，不透露毒品來源。

《EBC東森新聞》實際回到這間車行，就位在新北三重區，根據了解，被抓的楊姓主嫌就是這間店的實際負責人，附近民眾私下透露，他們已經好幾天沒有營業。

楊姓主嫌年紀輕輕，才25歲就當車行老闆，2025年6月才風光開幕，主打動力提升，精品改裝升級，但才經營7個月，卻被員警抓到跟團到新北五股區競速。為了躲避警方追查，他們遮了車牌，半夜囂張在路上狂衝，其中4人被依法逮捕。

