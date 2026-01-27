揪團赴中旅遊介選 統一聯盟黨2幹部遭判4年半！今入監服刑

統一聯盟黨屏東分會長及總幹事因配合中國介選遭判刑。（翻攝自Google Maps）

統一聯盟黨屏東分會長張存逢、總幹事黃榮德，被控受中國國台辦請託，在總統及立委選舉前，招攬屏東民眾接受中資招待旅遊，並為特定政黨總統、立委候選人拉票。全案經法院依違反《正副總統選罷法》、《反滲透法》判處有期徒刑4年6月、褫奪公權2年確定，屏東地檢署啟動防逃機制，於今（27日）將2人發監執行。

統一聯盟黨屏東分會長張存逢、總幹事黃榮德分別於2024年9月及10月，接受國台辦官員請託，招募屏東民眾至海南省及山西省接受落地招待，團員僅需負擔機票費，其餘食宿、交通、旅遊等均由中國政府資助。

廣告 廣告

判決指出，該參訪行程中皆有國台辦人員到場，並在場鼓吹「兩岸一家親」、「九二共識」、「和平統一」等言論。同年12月23日，該黨屏東分會會員大會上，張存逢、黃榮德為特定政黨及總統、立委候選人拉票，被控配合中國介入選舉，意圖影響選情。

屏東地院審理後，認定張存逢、黃榮德行為構成《正副總統選罷法》及《反滲透法》，判處2人有期徒刑4年6月、褫奪公權2年；全案上訴後，經最高法院駁回上訴確定，全案定讞，為防兩人逃匿，屏東地檢署啟動防逃措施，指定2人至轄區派出所報到，並指派屏東分局、里港分局，掌握兩人行蹤。

檢方指出，張存逢、黃榮德已在今（27日）上午10時至地檢署完成報到，檢方訊問後，發監執行。

★《鏡新聞》提醒您：犯罪行為，請勿模仿。





更多《鏡新聞》報導

中客揮五星旗嗆「插滿台灣省阿里山」 林俊憲：已通報管制未來入境

黃紹庭詐助理費二審維持緩刑 高雄市議會：仍具2026參選資格

王鴻薇爆聯輔基金會安插創意私房案罪犯 經部中企署：將查證