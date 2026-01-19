揪團赴陸落地招待「受國台辦指示」為特定候選人拉票！統盟2幹部將入監

社會中心／洪正達報導

「統一聯盟黨」屏東分會長張存逢、總幹事黃榮德，被控受中共國台辦指示介入總統及立委選舉，案經高雄高分院審理後，依涉犯反滲透法、違反正副總統選罷法、反滲透法各被判處4年半徒刑、褫奪公權2年，但2人不服上訴後均被駁回，全案定讞，近期將入監服刑。

判決指出，「統一聯盟黨」屏東分會長張存逢及總幹事黃榮德，涉嫌於2024年9月到10月間，受中共國台辦請託在台招募民眾前往海南、山西並接受落地招待，團員只要自購機票，抵達後的所有食宿、交通、旅遊都由對岸人士全額贊助，國台辦人員則全程陪同，宣傳「兩岸一家親」、「九二共識」、「和平統一」等，直到同年12月23日張、黃2人在會員大會上為特定的正副總統候選人拉票，企圖協助中方介選並影響選情。

案經屏東地院審理後，依違反正副總統選罷法、反滲透法判處2人各4年半徒刑，並褫奪公權2年，2人上訴二審時，高雄高分院認為原審無違誤，因此將訴願駁回，沒想到2人仍不放棄上訴，最終仍被最高法院駁回，全案定讞，檢方近期將通知2人入監服刑。

