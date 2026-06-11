揪基隆港碼頭毒氣體洩漏原因 疑上蓋內部「法蘭墊片鬆脫」釀禍

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

基隆港西岸碼頭今（11）天清晨傳出毒氣外洩，港務公司人員巡邏時，發現是裝有毒氣體「氯磺酸」的化學槽外洩，相關單位不敢大意，立即通報並處理，也封鎖周邊區域管制。目前初步研判，疑似上蓋內部法蘭墊片鬆脫，導致氣體外漏。

貨櫃上方不斷冒出濃濃白煙，持續蔓延在基隆港碼頭，港務公司人員11號上午5點多巡邏時，發現有化學槽櫃出現滲漏，經確認是具有腐蝕性的「氯磺酸」。就怕外洩毒氣持續擴散造成危險，港務公司立即通報並處理，救災人員也全副武裝靠近槽化櫃，監測環境。

廣告 廣告

經廠商開啟槽櫃上蓋進行檢查，找到氣體洩漏原因，初步研判疑似上蓋內部法蘭墊片鬆脫。由於氯磺酸屬高風險化學品，相關單位第一時間不敢大意，在周邊劃設警戒區限制人員進出，西20碼頭也一度暫停作業，貨櫃車無法進場，駕駛只能無奈在外頭排隊等候。

所幸整起毒氣洩漏事件沒有傳出人員傷亡，經過廠商完成洩漏櫃法蘭螺栓止漏後，11號下午三點半解除封鎖，並恢復港區正常作業，後續港務公司也將此事件移請航港局評估，並進行裁處。

基隆／蔡志恆、呂珮岑、魏珏如 責任編輯／施佳宜

更多台視新聞網報導

基隆港「氯磺酸」毒氣外洩 港務公司：貨主為中華化工

基隆港貨櫃區毒氣外洩 消防隊緊急封鎖現場