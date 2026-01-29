揪外客遊和平島公園 半價優待

帶外地朋友到和平島公園可以半價，銀髮族買一送一。（記者張上耕翻攝）

記者張上耕∕基隆報導

有一種海派叫「基隆人款待」！基隆和平島地質公園推暖心雙提案，市民只要帶外地朋友來即享半價優待，而平日銀髮族則買一送一。

為迎接 「基隆四百」這個重要時刻，和平島地質公園於今年開春祭出兩大重磅優惠：讓市民盡地主之誼的「本人免費、同行親友半票優惠」以及平日「銀髮慢旅買一送一」，今年不只要做「世界的秘境」，更要化身為「基隆人的驕傲」，開闊的山海視野已準備好提供最暖心的款待，讓每一位基隆市民都能成為城市的「最佳引路人」。

除送上超殺優惠，這次也貼心化身在地導遊，幫大家規劃了一條最內行的走春動線，把基隆必去的古蹟和網美景點一次打包，跟著玩絕對不踩雷！

在地島工私房「打卡系」走春攻略，旅程首站探訪全台首座鐵路隧道「劉銘傳隧道」，走進斑駁紅磚拱門彷彿穿越時空，捕捉光影交錯的古樸氛圍；緊接著登上新地標「基隆塔」，在以橋式起重機為意象的高空步道，用上帝視角三百六十度俯瞰壯闊港景。午後轉往正濱漁港，在繽紛彩色屋倒影旁喝杯咖啡轉換心情，最後跨橋抵達終點「和平島地質公園」。

基隆市民免票做東，外地朋友通通半價。「下次帶你玩基隆」不再是客套話！自今年二月一日起，基隆市民只要憑證件並攜伴，本人即享「免費入園」，同行親友（最多五位）皆可享「門票優惠價六十元」。平日名額無上限，假日與連假每日限量一百張。歡迎基隆市民請客，帶外地朋友共享這座國際級地質公園的獨特魅力。

平日限定「樂齡歡聚時光」，銀髮慢旅買一送一。鼓勵銀髮族走出戶外，享受冬日暖陽，自二月二日到三月三十一日（國定假日及連假除外），凡六十五歲以上民眾於平日入園，即享「敬老票買一送一」優惠。不妨約上老同學或鄰居好友，兩位樂齡同行一人免費，絕對是長輩們相約五十年同學會的最佳選擇。