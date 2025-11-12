揪女鄰居多人運動？外流嫩妻「裸胸性感照」鬧到百萬金融業夫妻對簿公堂

記者陳弘逸／台中報導

台中從事金融保險業的夫妻，因丈夫將妻子裸露胸部的性感照，轉傳給女鄰居，導致夫妻決裂，對簿公堂。（示意圖／PIXABAY）

台中一對年收破百萬，從事金融保險業的夫妻，因丈夫大壯（化名）將妻子小美（化名）傳給她的裸露胸部的性感照，轉傳給女鄰居，導致夫妻決裂，對簿公堂；丈夫矢口否認犯行，還指控妻子是雙性戀，會傳照片只是為了找尋「多人性交」對象，但說詞未獲法官採信，刑事部分遭判8個月處有期徒刑定讞；民事部分則須賠償12萬元，可上訴。

判決指出，人妻小美（化名）2021年11月30日曾傳2張自己身穿透明網狀睡衣裸露胸部的照片，給丈夫大壯（化名），未料，男方2022年4月未經女方同意，就把照片傳給女鄰居。

當時大壯辯稱，妻子有跟她討論過多人性交，可自由挑選一起進行性交的對象，還指控小花是「雙性戀」否認犯行。

此案，刑事部分，大壯涉犯無故洩漏因利用其他相關設備持有他人之秘密罪，遭判8個月處有期徒刑確定；妻子又提起刑事附帶民事賠償，求償150萬元。

大壯曾向妻子小美表示，「不知道怎麼平衡。想3P、想看妳跟女生；又希望順從妳、不想逼妳做妳不想做的事」；但女方明確表示，「我沒有想要」、「我對女生沒感覺吧」，顯見她始終堅決排斥跟丈夫以外的其他女子共同發生三人性關係，因此指控對方「雙性戀」的說法未獲採信，也與常情不符。

法官審酌，大壯大學畢業，從事金融保險業，年收入近百萬元，已在監執行，名下無不動產；他的妻子則是博士班肄業，從事金融保險業，年收入約200萬元，名下有不動產，雙方學經歷、經濟狀況及隱私權方法，判丈夫應賠償妻子非財產損害12萬元。

