揪學姐武嶺看日出！台北19歲女大生騎車衝台中…下山太累「魂斷靈隱寺」

記者吳泊萱／台中報導

台北19歲女大生與同校學姐騎機車衝武嶺看日出，下山途中自撞護欄墜溪喪命。（圖／翻攝畫面）

台中霧峰區靈隱寺前發生死亡車禍！今日（23日）清晨，台北一名19歲鄭姓女大生，與同校學姐分騎2輛機車，從台北直衝武嶺看日出，結束返程行經台中霧峰區民生路時，鄭女疑因疲勞駕駛，自撞護欄後摔落邊坡，掉進北坑溪。學姐發現鄭女墜溪後，急得報警求救，但鄭女因傷勢嚴重，最終魂斷台中。

據了解，鄭女是台北人，目前在北部讀大學，今日清晨她與同校學姐相約騎車到武嶺看日出，二人分騎2部機車從台北出發，順利抵達武嶺，但在前往台中霧峰市區途中，發生憾事。

鄭女騎車行經民生路靈隱寺前時，疑因疲勞駕駛，撞上外側護欄摔落邊坡，掉進一旁的北坑溪。學姐透過後視鏡察覺異狀，立刻報案求救，但警消人員到場時，鄭女已出現瞳孔不等大症狀，意識不清，經送往亞大附醫搶救後，於下午2時30分許宣告不治。

警方表示，目前全案已報請檢方相驗，詳細肇事原因及酒測值仍有待後續檢測釐清。警方也呼籲用路人行前充分休息、行中適時休息，避免在精神不佳時勉強開車，以確保自身及其他用路人安全。

