揪心！魔鷹喪妻後常獨自在家痛哭 不放棄棒球因「我的太太不會原諒我」

【記者廖柏璋／綜合報導】台鋼雄鷹洋砲魔鷹，今年季中遭遇喪妻之痛，但他仍留在台灣繼續比賽，最近他接受《Swing Latino MLB》時表示，如果當時放棄，「我的太太不會原諒我。」

上季魔鷹入選明星賽，妻子原本要搭機來台看他比賽，卻不幸在飛機上突然出去，即使遭到這個打擊，魔鷹仍在明星賽後立刻歸隊，並且蟬聯中職全壘打王。

魔鷹在接受《Swing Latino MLB》專訪時，坦承妻子過世段時間真的太痛苦，當時他很快就回到球場就是為了妻子，他說，「我知道，如果我放棄，我的太太不會原諒我，而且我對球隊還有責任。」

魔鷹表示他還有2位女兒，這也是他現在最大的責任，他說：「妻子留給我2個非常漂亮的女兒，這是她送給我的禮物，我必須要守護她們。」

即使還是很悲傷，但魔鷹每天告訴自己「不能放棄，不能投降！」他有時會回家一個人哭泣發洩悲傷，他說，「在球場上我是在打仗，我不能倒下。」

魔鷹還說妻子仍活在他的心中，「我相信有一天還會再見到她，她不是死了，她是活的，你保存了彼此的美好時刻。」

