揪愛幫助身障者「勇敢走新路」王心凌代言被小一小暄奮力跨步感動
〔記者吳柏軒／台北報導〕心路基金會今(5日)啟動「勇敢走新路」募款專案，邀甜心教主王心凌當代言人，面對今年善款銳減，但各項針對早療、成年障礙者老化等服務挑戰升高，她分享：「保持初心、相信自己，做就對了。」呼籲大眾給予障礙者與家庭更多理解與支持。
心路基金會執行長賴炳良說，心路在全台40個據點，每年服務逾7千名障礙者與家庭，提供從早療、就業、到高齡照顧的全人全齡支持，但近年隨著障礙者「重度化、高齡化」的趨勢加劇，服務現場挑戰日益嚴峻，但因景氣低迷導致捐款減少，機構到年底前尚有4千萬元缺口。
賴炳良說，早療服務端因政府推動公共化政策，部分輕度兒童分流至教育體系，使進入機構的孩子障礙程度更重、病況更複雜；成人服務端，則因心智障礙者普遍比一般人提早約20年邁入老化，健康與生活自理需求隨之增加。
今年剛升上小學一年級小暄是心路服務對象，在小暄媽媽眼中，女兒比自己更勇敢：「小暄知道自己比別人成長得慢，也明白要付出更多努力、花更多時間學習，但她從不放棄。想讀『普通班』是她自己許下的夢想，看她這麼堅強、這麼勇敢，我也學會了勇敢，陪她一起往前走。」
公益代言人王心凌也分享與小暄拍攝宣傳影片的過程：「大家都很擔心小暄會跌倒，只有她自己不害怕。看著小暄那麼勇敢、奮力地跨出每一步，真的很令人感動。」她也分享自己的勇敢金句，「保持初心、相信自己，做就對了」，呼籲大眾給予障礙者與家庭更多理解與支持。
