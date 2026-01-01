揪感心！ 台南永福國小「星星兒家族」參加升旗 鹿耳門天后宮祈福

永福國小「星星兒家族」延續傳統參加市府元旦升旗典禮，並與市長黃偉哲(左)合照。(記者洪瑞琴攝)

〔記者洪瑞琴／台南報導〕永福國小自行組成的「星星兒家族」團隊，來始終延續傳統，每逢元旦便齊聚市政府西拉雅廣場，參與市府元旦升旗典禮，並在周邊進行自主健走活動，隨後再前往鹿耳門天后宮祈福、領取新年許願牌。在新年的第1天，以行動為自己也為彼此立下新的期許。

星星兒家族期待一年一度的祈福行程。對成員而言，這不只是展望未來、規劃新年的時刻，也是與老同學、老朋友相聚的珍貴時光。多年不見，大家一見如故，彷彿回到從前，只是孩子們已長高長壯，有的甚至已大學畢業、步入職場，成長軌跡清晰可見。

廣告 廣告

早在2018年元旦，星星兒家族便向鹿耳門媽祖許下心願，親師生也以實際行動落實節能減碳，讓課程與行動能夠永續進行。永福國小特教老師表示，近年新年活動多由已畢業的肯納青年與家長自主聯繫、共同規劃，逐漸形成特教界少見的互助學習型社群。

值得一提的是，星星兒們在廟宇參訪時，已不再手持線香，而是以雙手合十、誠心祈福；聊天話題也從校園生活，延伸到近期社會事件、國際局勢與選舉議題。老師感性地說：「他們真的長大了，談論的已是一般民眾的生活日常。」

今年活動中，星星兒們也觀察傳統廟宇木構、剪黏的力學原理，並認識鄭成功登陸台灣、天干地支與安太歲的歷史文化，在運動健身中培養觀察力與思辨力。特教老師表示，透過這樣的行動，盼社會能更理解肯納星星兒與亞斯伯格症朋友，並給予更多友善與接納。

【看原文連結】

更多自由時報報導

馬太鞍堰塞湖水位降了！怪手超人壩頂開挖 最新引流畫面曝

手機回收新制明年元旦上路 環境部：業者循環率應達15％

總統府升旗》陳彥博與醫護團體領唱國歌、拖20kg雪橇熱血環台

迎接2026！ 全台跨年晚會、煙火秀 「活動懶人包」一次看

