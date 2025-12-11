揪感心！愛心詠續基金助台南心德慈化教養院更新節能照明設備

台南新營心德慈化教養院獲贊助全面更新節能照明設備，提升機構整體照明品質。(記者楊金城攝)

〔記者楊金城／台南報導〕近年來「節能減碳」的議題已成為社會共識，台南新營心德慈化教養院作為長照機構，也投入「節能減碳、永續發展」的實際行動。目前使用的燈組大都是傳統燈管，在節能、使用壽命、環保和效能上都比不上LED燈管來得佳，但在經費有限的條件下，要全數汰換院區老舊燈具，對機構而言是一筆龐大的支出，聯詠科技公司的愛心詠續基金贊助心德老舊電燈汰換計畫，為服務對象打造一個節能、友善的生活環境。

位於新竹科學園區的聯詠科技，員工自2007年起每年自發性捐款成立愛心詠續基金，秉持「集眾人小錢做公益大事」的理念，投入公益回饋社會，已成為企業文化的一部分。

廣告

這次贊助心德教養院汰換老舊燈管，期望能藉由大家的力量，把科技人的愛與溫暖傳遞給需要幫助的弱勢團體，讓更多弱勢朋友得到妥善的照顧，活出生命中的希望。

心德院長曾仲豪說，落實節能減碳、永續環保，大家都有責任，此次聯詠科技主動贊助經費協助心德慈化教養院全面更新節能照明設備，不僅提升機構整體照明品質，也符合政府推廣節能省電的目的，期望有更多企業一起為弱勢族群打造更友善、美好的社會。

聯詠科技贊助心德慈化教養院全面更新節能照明設備，不僅提升機構整體照明品質，也落實節能減碳。(記者楊金城攝)

