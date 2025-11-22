揪打牌注意！ 好友聚會恐成賭博 「場地」選擇是關鍵
打麻將、打牌是許多人喜愛的休閒活動，但究竟何時會從單純娛樂變成違法賭博？這界線往往讓人感到困惑。法界人士解釋，賭博罪的成立關鍵在於「場地性質」。若在公共空間或公眾可進入的場所進行，可能涉及賭博罪；而在私人住家或民宿打牌，除非開放給不特定人士進入，否則難以構成違法。此外，打牌時收取的「清潔費」、「水電費」等名目費用，在某些情況下可能被視為「抽頭金」，增加觸法風險。
親朋好友聚會打牌時，桌面上出現現金是否就代表有賭博疑慮？其實光憑桌上現金難以直接推斷是否違法，因為執法單位很難抓到雙方有給錢的動作，更難以認定是否有交易過程。娛樂與違法之間的界線確實相當模糊，許多人認為與朋友打牌每人收取清潔費應該沒問題，但若同時符合收費、找人以及固定場地等要件，就很可能被認定為賭博。而口中的清潔費、水電費，甚至以食物、飲料錢為名義收取的費用，都可能被視為抽頭金。
關於打牌的人數是否會影響判定，台灣法律目前並沒有區分賭博罪或聚眾賭博，因此參加的人數並非定罪關鍵。非當事律師黃柏榮表示，刑法賭博罪的成立要件必須是在公眾得進出或公共場所進行賭博才會成立。如果是在私人住宅或民宿裡從事賭博行為，且其他人無法加入的情況下，那就不符合刑法上的賭博罪。然而，警方到民宅攻堅抓賭場的新聞時有所聞，這是因為當賭客都能用相同方式進入某私人住宅時，私人住宅的要件就會被破壞，進而被認定成公眾得進入的場所。小賭怡情，不少人喜歡打牌娛樂，但要特別注意場地是關鍵因素。像是公園、KTV等都屬於公眾能進入的場所，加上如果有現金或籌碼在場，都可能會被視為賭博證據的一部分。
