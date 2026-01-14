揪攝護腺癌「早篩」是關鍵 微創手術助跨海來台病患重獲新生

【健康醫療網／記者陳靖安報導】59歲的馬來西亞籍鍾先生，早前在馬來西亞進行健康檢查時，發現前列腺特異性抗原（PSA）指數異常升高，後續檢查確診罹患攝護腺癌第二期。由於當地醫院微創手術排程漫長，為爭取黃金治療期，他跨海來台求診，以越洋視訊方式諮詢台中童綜合醫院創新中心院長暨泌尿科醫師歐宴泉教授，並在院方評估後，來台接受達文西根治性攝護腺切除手術，順利在三周內出院回家鄉，恢復日常生活。

攝護腺癌早期無症狀 3成患者確診已屬晚期

歐宴泉院長指出，攝護腺癌早期通常沒有明顯症狀，很容易被忽略，因此在台灣有高達3成攝護腺癌患者，確診時病情已到晚期，治療難度增加。他強調，攝護腺癌早期患者，其10年存活率超過9成，因此如何提高攝護腺癌的早期發現率，並即時介入治療，是當前刻不容緩的公共衛生議題。

歐宴泉院長以鍾先生為例表示，患者從一開始發現指數異常到最終確診，前後花了約5周時間，鍾先生坦言，「從確診到接受治療的等待，每天都是煎熬。」所幸他當機立斷決定來台治療，在接受完傷口小、恢復快的微創手術後，以最快方式重返正常生活。

揪攝護腺癌倡議納公費篩檢 50歲以上男性務必做一次PSA檢測

歐宴泉院長指出，攝護腺癌早期通常沒有明顯症狀，因此容易被忽略，許多人確診時已屬晚期，增加治療難度。早期發現與治療是關鍵，早期患者10年存活率超過9成。因此他呼籲，50歲以上的男性，務必接受至少一次的PSA（攝護腺特異性抗原）檢測，掌握黃金治療期的關鍵。

歐院長也積極倡議，希望主管機關能借鏡歐美國家經驗，儘速將PSA篩檢納入公費成人癌症篩檢項目，讓更多高風險族群能夠及早受惠，真正落實攝護腺癌的早期發現與根治。

