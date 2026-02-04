揪李貞秀放棄國籍文件多處錯誤 石明謹質疑「可能根本沒申請」

民眾黨立委李貞秀出示放棄國籍文件。（資料畫面）

民眾黨6名新任不分區立委昨（3日）宣誓就職，中配立委李貞秀出示簡體中文的放棄國籍文件，稱去年已向中國湖南申請，不過，球評石明謹發現該表格錯誤百出，質疑只是臨時填寫，可能未正式送出。

民眾黨中配立委李貞秀日前出示一份聲稱已向中國申請放棄國籍的文件，但球評石明謹仔細查看後，指出表格中存在多處明顯錯誤，他質疑這份文件可能只是臨時填寫，並未正式送出。

石明謹指出，該文件表格中英文姓名的「Middle Name」欄位，原本是用來填寫中間名，例如部分國家人民會有額外的英文名稱，但李貞秀卻填上「貞」字，導致英文名字變成「李秀」。此外，李貞秀拼寫英文姓名時使用威妥瑪拼音（LI,CHEN-HSIU），而中國規定只能使用漢語拼音（LI,ZHEN-XIU），也讓人質疑資料是否有效。

廣告 廣告

石明謹續指，個人身分資料部分，李貞秀未填寫中國原公民身分號碼，現住地址僅寫「臺灣新竹」，戶口註銷日期也只勾選方格，而未填時間。石明謹批評，該文件表格表格疏漏百出，其填寫方式過於隨意，幾乎無法辨識身分，「就算是中共公務員，也不可能接受這樣的資料」。





更多《鏡新聞》報導

新黨聲援李貞秀「為中配權益發聲」 前中配村長促停止政治操作

李貞秀國籍爭議 謝志偉妙喻：發現結婚對象已婚還堅稱離不了

傳白委李貞秀未棄中國籍「官員可不答詢」 王鴻薇痛批毀憲亂政