揪水汙染 基市擬設吹哨者獎金

基隆市八堵抽水站11日上午8時恢復取水，也正式宣告自11月27日起的自來水汙染事件告一段落。（張志康攝）

基隆市11月27日爆發自來水飄散汽油味事件，影響15.2萬戶民眾，台灣自來水公司11日上午8時恢復自基隆河取水，但基隆市長謝國樑批水公司恢復取水卻未通知市府，顯示中央與水公司應為此次汙染負全責，並表示將研議「吹哨者獎金」遏止汙染。

昨日上午八堵抽水站恢復白天取水，若沒問題才恢復全日取水。台水公司強調，將導入「水中油膜偵測器」等高靈敏度設備，提升早期預警與即時處理能力。

謝國樑表示，市府驚愕10日中央舉行記者會未通知基隆市政府，如果水公司恢復取水，不需經市府同意，市府也初步接受，但這也顯示水質、供水的穩定等，應由中央及自來水公司負起責任。

對於未被知會復水，是否有不被尊重的感覺？謝國樑說，這是他內心的感受，與市民的用水其實沒有太大關係。

外傳這次水汙染元凶可能是基隆市的廢油處理相關業者，趁大雨的夜晚偷排油汙，但迄今各方都不願證實。環保局長馬仲豪表示，目前汙染元凶相關調查進度均已呈報基隆地檢署，環保局不便對外說明；基隆地檢署主任檢察官黃聖則表示，「目前正針對可疑對象進行調查，基於偵查不公開原則，不方便對外說明。」

由於事發迄今已2周，能否抓到元凶讓市民相當關注，謝國樑說，「我覺得很有機會。」但也強調，基隆市政府絕對會嚴格遵守偵查不公開原則，並呼籲民眾多給基隆地檢署一些時間。

謝國樑也宣布撤除這次水汙染事件的前進指揮所，並表示市府考量研議提供汙染事件的檢舉獎金，給吹哨者實質的獎勵。馬仲豪表示，由於涉及自治條例的修法，環保局將會研議作法、報市政會議，因此關於檢舉獎金等細節，還有待後續的規畫。

對於謝國樑指水公司應負起全部責任，台水公司副總經理武經文僅回應，尊重謝的說法。