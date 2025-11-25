揪空污 雲林啟動AI煙霧辨識系統及無人機空拍監控

（中央社記者姜宜菁雲林縣25日電）雲林縣每年秋冬季因境外污染等因素，擴散條件不佳，污染物濃度易有累積趨勢，雲林縣環保局加強露天燃燒稽查，運用AI煙霧辨識系統及無人機空拍監控，且在空污季違規加重裁罰。

根據雲林縣環保局統計，從今年1月至今已查獲352件，較113年403件，查獲通報件數減少51件，改善幅度約13%。

隨著東北季風南下，雲林縣因境外污染及季風等因素，擴散條件不佳，污染物濃度易有累積趨勢，與此同時雲林縣進入第二期稻作採收時節，此期間若仍有露天燃燒、農作物殘枝或廢棄物焚燒情形，將進一步惡化空氣品質。

雲林縣環保局空氣噪音管理科長鄧雅謓表示，為消弭相關污染情形，環保局全面加強露天燃燒稽查，運用AI煙霧辨識系統、無人機空拍監控，全天候掌握縣內潛在燃燒熱點與異常煙霧動態，加上LINE通報群組民眾的即時檢舉訊息，以科技監控加上民眾協力的雙重防線，遏止非法露天燃燒行為。

雲林縣環保局長張喬維說，針對露天燃燒案件，除現場查獲違規行為人將立即依法告發外，倘若現場未發現行為人，將比對土地座標及地號，追溯查明土地所有權人或使用人，通知到局說明釐清案情及展開行政調查。

張喬維指出，確定有違規將依空氣污染防制法告發，可處新台幣1200元至10萬元罰鍰，且得連續裁罰。且於假日、夜間及每年9月至隔年5月空品不良期間違反其相關規定，將累計加重裁罰。（編輯：黃世雅）1141125