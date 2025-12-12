揪粉絲共度出道10週年！ 金世正台北粉絲演唱會搶票時間公開

金世正敲定明年1月23日來台與粉絲見面。RICHINING提供

金世正又要來台灣囉！正在宣傳新劇《月亮在江邊流淌》的她，敲定將在明年1月23日晚間7點在TICC台北國際會議中心，舉辦粉絲演唱會「2026 KIM SEJEONG FAN CONCERT〈Tenth Letter〉」，準備與粉絲一起共度出道10週年。活動門票將於12月13日中午12點全面啟售，將與粉絲一同回顧這十年的每一封「信」。

這次的活動「Tenth Letter」以「信件」為主題，象徵金世正與粉絲之間累積的情感與時光，串起出道以來的紀錄與心意。海報中她懷抱一疊信件，面帶柔和笑容，畫面散發溫暖冬日氣息，也預告著將迎來一段真摯交流的旅程，她表示這不只是場演出，更是與大家共享回憶的重要時刻。

金世正日前也以單曲〈太陽系〉回歸歌壇，是自2023年9月發行正規專輯《門》以來，相隔2年3個月再次以個人名義推出新作。她透過自然光與古典空間構成的海報與動態影片，預告全新音樂活動，進一步展現她溫柔而沉靜的情感描繪。她目前也正於奇幻古裝韓劇《月亮在江邊流淌》中飾演攤販的朴達利，與姜泰伍飾演的朝鮮王世子靈魂互換身份顛倒的奇幻羅曼史。

金世正的粉絲演唱會以「信件」串起活動主題。RICHINING提供

金世正的粉絲演唱會將在明年1月23日晚間7點在TICC台北國際會議中心舉行，票價為VIP區5,680元、A區4,680元、B區3,680元、C區2,680元、身障席2,840元，全場採對號入座，門票將於本週六（13日）中午12點於UDN售票網開賣。購票福利包含Hi-Bye、1:1合照、20人團體合照、親筆簽名海報與台北限定小卡。更多詳情請鎖定RICHINING官方社群專頁。

金世正活動票區圖、福利圖公開。RICHINING提供



