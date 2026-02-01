揪賴民調下滑主因 柳采葳示警民進黨今年選舉若慘輸：其他派系會開戰

震傳媒日前公布最新台北市議題民調，其中針對總統賴清德施政滿意度調查，合計39.7%滿意、51.1%不滿意，自詡為中間選民者，則有53.1%表示不滿意。國民黨台北市議員柳采葳認為，賴自我良好，是其民調不斷下滑的原因，並認為若今年選舉民進黨慘輸，其他派系會開戰。

柳采葳今（1）日在政論節目《新聞大白話》中指出，賴清德自我感覺良好，是他民調不斷下滑的原因；柳認為，如今民進黨不斷強調關稅談的多好，卻忘記談判關稅耗時許久，不僅比日韓晚半年，台積電供應鏈轉移的效應也會慢慢出來，將更進一步衝擊台灣，不是現在股票漲的短期效應，不應該把現在談判結果當成好的成績單。

柳采葳進一步說到，賴清德自我感覺良好，從過去在演講上的「幽默感」就可以發現，並提及其在團結十講的言論等等，且與年輕人的互動也非常尷尬；柳強調，賴清德在內政無能、外交無力的狀況下，會覺得內憂外患，對自己也有自卑感。

柳采葳強調，今年選舉，若民進黨慘輸，其他派系會開戰，並斷言年底會是民進黨全面開戰的時候。

上述民調是由震傳媒出資委託山水民意研究股份有限公司執行，調查時間是2026年1月25日至1月26日，針對設籍台北市、年滿20歲的民眾為調查對象，透過CATI電腦輔助電話訪問系統進行電話訪問。家戶以訪問地區住宅電話用戶為抽樣架構；系統抽樣加尾2碼隨機方式抽出電話號碼。手機依NCC公布各行動電信業者核配字首，而後5碼隨機亂數抽出電話號碼。加權方式依內政部人口統計資料，進行地區、性別、年齡層、教育程度加權，以符合母體結構。成功完訪1,078人（加權前家戶537份、手機541份），在95%信心水準下，抽樣誤差約±2.99個百分點。

