揪賴清德下鄉宣講兩目的 藍發言人轟：把總統做成名嘴

今年度中央政府總預算案尚未交付立法院各委員會審查，傳出賴清德總統、行政院長卓榮泰將為此下鄉宣講。國民黨發言人江怡臻分析賴、卓下鄉宣講的兩個目的，並痛批賴如今把總統做成名嘴。

江怡臻今（6）日在政論節目《大新聞大爆卦》中指出，賴清德如今想要下鄉宣講，但究竟是會好好講預算還是潑髒水？江強調，賴清德連元旦談話這種會留下重要紀錄的時刻，都選擇罵在野黨，下鄉宣講很難不罵爆在野黨。

江怡臻認為，如今總預算案卡關，關鍵是行政院不守法，立院三讀通過的法案，行政院不編預算就是不編，帶頭違法，行政院霸凌立法權；另外，江痛批賴清德沒有要低頭，還要下鄉宣講，這不是溝通，是造謠，賴如今已把總統做成名嘴了。

江怡臻也進一步分析賴清德要下鄉宣講的兩個目的，首先是要PK彈劾總統的各地公聽會，因彈劾成案，藍白要到各地辦公聽會，總統也要下鄉宣講反制；另外，賴此舉恐也要PK到國會做國情報告一事，因其恐認為自己不用跟民意代表報告，直接跟人民面對面溝通。

今年度中央政府總預算案至今尚未付委審查，1.25兆國防特別預算條例也遲無法排進立法院議程，如今傳出府院將聯手反制，賴卓三管齊下，包括規畫下鄉視察訴諸民意、協同地方人士作戰、並發布民調數據，將抽象的預算數字具象化為有感建設。

