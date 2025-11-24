揪黃國昌民調1數據！林濁水狠酸：小草跑光、柯P恐焦慮？

政治中心／張予柔報導



2026年九合一選戰進入倒數，新北市長之爭成為焦點。民進黨確定派出立委蘇巧慧披戰袍，國民黨方面則以台北市副市長李四川呼聲最高；民眾黨主席黃國昌日前也正式宣布參選，使得新北市形成「三強鼎立」的形勢，未來是否藍白合成外界關注焦點。前立委林濁水光一份最新民調，卻從中看到意外細節，忍不住質疑「小草跑光光？柯P會不會很焦慮？」。





黃國昌的民調顯示，在20至39歲的年齡層中，欣賞黃國昌的比例僅35%。（圖／民視新聞）

林濁水在臉書發文指出，黃國昌與趙少康先前曾分享內部民調，指出若藍白合，不論推李四川或黃國昌出戰，都有機會勝出蘇巧慧。然而他進一步參考《匯流新聞網》的民調後，卻注意到一組令他感到「怪怪的」數據：在20至39歲的年齡層中，欣賞黃國昌的比例僅35%，不欣賞者卻高達54.4%。他不禁喊道「54.4%太強了，小草跑光光？柯P會不會很焦慮？」直指原本被視為民眾黨核心支持群的年輕選民，似乎出現明顯的流失。





林濁水直言，此份民調更驚人的是黃國昌的整體評價。（圖／翻攝自林濁水臉書）

林濁水表示，此份民調更驚人的是黃國昌的整體評價。全體受訪者中，欣賞度僅28.6%，不欣賞度則達到57%。他直言，若是複數選區的市議員選舉，這樣的支持度反而可能表現亮眼，「一旦選縣市議員將無敵手」，但若要挑戰地方首長，數據顯然不具優勢。









新北市長之爭成為焦點，國民黨方面則以台北市副市長李四川呼聲最高。（圖／民視新聞）

根據《匯流新聞網》，本次民調調查對象為戶籍設於新北市、年滿20歲的民眾，採市話與手機並行。市話部分以中華電信號碼簿為母體，透過分層比例抽樣並以亂碼撥號；手機則依數位部公布前5碼及電信市占率，產生後5碼後隨機撥出。調查期間為11月9日至12日晚間18時至21時30分，共取得1,200份有效樣本，包括851份市話與349份手機。在95%信賴區間下，抽樣誤差為正負2.83個百分點，並依戶籍地、性別、年齡與教育程度進行多重反覆加權。





