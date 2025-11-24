揪黃國昌民調1細節！林濁水酸爆「小草跑光光」：柯P會不會很焦慮

政治中心／黃依婷報導

2026年九合一大選，新北市長部分，民進黨確定由立委蘇巧慧出戰，國民黨則是北市副市長李四川呼聲最高，民眾黨主席黃國昌也宣布投入選戰，未來是否藍白合成外界關注焦點。前立委林濁水也曬出民調，發現數據當中1細節驚呼「小草跑光光？柯P會不會很焦慮？」。

林濁水發文，黃國昌跟趙少康分享內部民調，藍白合不論推李四川或推黃國昌來與蘇巧慧競爭，都會獲勝，不過根據《匯流新聞網》民調，其中1數據卻讓他感到很奇怪，其中20到39歲欣賞黃國昌只有35.%，不欣賞的竟高達54.4%，讓他困惑「54.4%太強了，小草跑光光？柯P會不會很焦慮？」。

廣告 廣告

林濁水指出，但對黃國昌最重要的是，整體民眾黃國昌欣賞度28.6%，不欣賞57%，「外部民調」很驚人，這種欣賞度若選複數選區選舉會很強，那就是黃國昌一旦選縣市議員將無敵手。

本民調為匯流新聞網進行調查，調查對象為戶籍於新北市內，且年滿20歲的一般民眾；市話調查，母體清冊為中華電信市內號碼簿，抽出的號碼再尾數兩位數隨機撥出，以分層比例隨機抽樣法進行調查；手機電話調查方法，以數位發展部公佈的手機前5碼，再加上隨機產生的後5碼為母體清冊，並根據電信業者市占率抽出要撥打的電話數，最後以隨機撥號法進行調查。

調查時間為114年11月09日-11月12日，晚上18:00-21:30 進行；共完成1,200有效樣本(市話851份，手機349份)。在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.83個百分點，依內政部最新人口資料，對戶籍地、性別、年齡、教育程度進行多重反覆加權。

更多三立新聞網報導

矯情的「政壇馬景濤」？媒體人要黃國昌別演了：看多了真的很膩

讚蘇巧慧有禮貌！李四川：黃國昌power很強…但對不對我不知道

新北選戰開跑已找地點掛看板？李四川連喊3次：沒有這回事

央廣官網遭駭放五星旗！內鬼工程師起訴求刑3年 黃國昌：就依法偵辦

