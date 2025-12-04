揪「口腔癌」靠手機！台大團隊AI快篩 最早期癌變拍照就知
〔記者邱芷柔／台北報導〕台灣口腔癌長年名列十大癌症前段班，卻有項致命防治問題：發生率高，早期篩檢卻不容易，許多患者被發現時已是中晚期；現在這個困境可能出現轉機。台大醫院跨院系合作研發的「AI口腔癌快篩系統」，只要拿起手機或簡單的攝影裝置，拍下口腔影像，最快20秒就能完成判讀，直接給出綠燈(良性)、黃燈(低癌風險)、紅燈(高癌風險)三段式風險分級，讓篩檢流程有了影像與數據佐證。
2025台灣醫療科技展今(4日)起連續4天在南港展覽館盛大登場。台大醫學院放射線科主任陳世杰說，現行口腔癌篩檢多半從問卷找高風險族群，再靠醫師目視或觸診判斷，這樣的做法其實「沒圖沒真相。」這套AI系統把深度學習模型直接用在口腔影像分析上，只要依指示拍攝8張口腔照片，就能在1分鐘內完成病灶風險分級。
陳世杰指出，台大醫院累積的病例數量龐大，病灶型態從早期到嚴重個案皆有，成為訓練AI的關鍵基礎。研究團隊透過大量真實病灶影像餵養模型，打造出達醫療器材等級的人工智慧軟體(SaMD)，屬於非侵入式檢測，臨床驗證準確率已超過95%。
陳世杰說，目前規劃於2026年完成臨床試驗並申請TFDA(食藥署)查驗登記，未來可望廣泛應用於醫院、健檢中心、社區藥局，甚至企業健康檢查與遠距醫療場域，特別適合嚼檳榔、吸菸、飲酒或HPV感染等高風險族群進行定期追蹤，「最理想的狀況，是在癌前病變階段就被抓到。」只要能把篩檢門檻降低到「人人都可拍」，就有機會大幅減少口腔癌被發現時已進入晚期的比例，也能為醫療資源相對不足的偏鄉與社區，提供更可及的防癌利器。
除了口腔癌應用，台大團隊今年也展出肺癌AI診斷與預後平台、肝癌術後復發預測模型，以及涵蓋智慧護理、精準用藥與大型語言模型病歷系統等多項成果，展現人工智慧真正走進臨床第一線。
