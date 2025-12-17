揭三立「賴市長任內炒地」有前科 謝龍介：你還算媒體嗎

謝龍介質疑三立幫民進黨追殺意見不同的人民，還算媒體嗎？呼籲董座張榮華(右)摸摸良心。（合成圖／資料照）

埔心牧場於2018年底賣給三立後，申請都市計畫變更，2019年5月內政部就核准，此事曾被白營質疑從中央到地方「一條龍快速服務」。藍委謝龍介指出，賴當台南市長時三立就有都更炒地的前科，但不管怎麼官商勾結，追殺意見不同的人民還算媒體嗎？該摸摸良心。

謝龍介17日在《新庶民大頭家》節目表示，三立當時在台南市，賴市長在的時候，買了一塊武聖夜市的土地，把學校用地要解編，變成建地，獲利十幾倍，被踢爆之後有一點收手，這是有前科的。為什麼搞土地？2兆綠能事業，全部就是從中央開綠燈，利益掉下來以後分贓不均，官商黑金槍就開了！所以才會穿幫。全世界太陽能平均1度電1.5塊，台灣5塊，多好賺！2兆最少有1兆是大家分掉的。

廣告 廣告

謝龍介質疑，綠媒的人還進入民進黨當中常委、不分區，不要說黨政軍退出媒體，這已經是一把抓了，掌控媒體成為他追殺在野黨的工具，關掉不聽話的媒體（中天），你跟我對立、你揭我瘡疤、爆我的事實出來讓民眾理解，我就想辦法治你，把你關掉也在所不惜。

謝龍介提到，整個土地的利益，在台南，他們是有前科的，「清德兄，你不知道？他在台南當時搞那個，最後還好，你還有一點『見笑』（羞恥心），收手了，縮起來！」可是在桃園一路綠燈，後來這個市長（鄭文燦）又到中央去當副院長。這種大變更，不是縣市政府可以搞定的，必須內政部！內政部才能幫忙整個護航，然後再回到地方都市計畫，一通過以後，這不是百億，最少是幾百億以上！

「重賞之下必有勇夫！」謝龍介直言，「不管你們官商怎麼勾結，拜託一下，不要這樣子，你們幫忙執政者追殺在野黨，甚至追殺跟你們意見不同的人民，你還算媒體嗎？張董，良心摸著想看看！賺錢有術，信譽要顧，對吧？媒體要有媒體的基本立場！」

謝龍介指出，民進黨善於利用人性的弱點，知道你們投資就想賺錢，派系沒有吃到的，如光電，他就改成軍購，就是另外一票人；軍購以外，炒作土地又是另外一票人。整個台灣急著要向美國老大哥表功，他一直想不通，美國做生意有那麼low（低級）嗎？他會說你錢先給我，要買什麼東西再討論嗎？會有賣家是這樣的嗎？除非就是買家開一張空白支票，跟這個土地一樣，錢先拿到手再講！

【看原文連結】